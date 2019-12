Scuolabus e mensa: troppi costi

"Ne sta risentendo il bilancio comunale - spiega il sindaco Roberto Cattaneo". Incontrati i genitori; al vaglio le possibili soluzioni. La Lega: "Le scelte fatte in questi anni?"

Che cosa accadrà, in questo momento, resta ancora un punto di domanda (perché bisognerà attendere gli incontri con le varie parti chiamate direttamente in causa), ma, intanto, chiaro è che c’è un problema. Scuolabus e buoni pasto: il Comune di Nosate è in difficoltà. “Purtroppo i numeri e i dati del bilancio sono inequivocabili - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - I costi per i due servizi, infatti, sono diventati insostenibili e, pertanto, è necessario e fondamentale trovare delle soluzioni. Diventa complesso, insomma, allo stato attuale, far fronte alle cifre. “Con i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole a Turbigo abbiamo avuto nei giorni scorsi una riunione, proprio per mostrare nel dettaglio la situazione e confrontarci sulle possibili soluzioni - continua il primo cittadino - Stiamo valutando alcune ipotesi (per lo scuolabus, ad esempio, c’è il contratto in essere fino al 2021, ma bisognerà vagliarlo attentamente; un risparmio in tale senso, vorrebbe dire un po’ di respiro e avere risorse da indirizzare, appunto, al sostegno alle famiglie per quanto concerne i buoni pasto). Proprio sul discorso mensa, infine, serve fare un’attenta analisi con le singole parti (il Comune di Turbigo), perché, ad oggi, ci troviamo a versare una quota significativa (non si parla di centesimi, bensì di qualche euro in più rispetto a ciò che pagano gli altri)”. “Dispiace constatare una simile realtà - conclude Stefania Paccagnella, esponente della Lega sui banchi dell’opposizione - Però ci chiediamo: quando nel tempo si sono fatte determinate scelte, non si è pensato alle conseguenze? Ci riferiamo, in particolar modo, alla questione pullmino; ne è stato, infatti, acquistato uno, non molti anni fa, pur consapevoli che l’incaricato sarebbe andato in pensione e, quindi, oggi il mezzo è praticaamente inutilizzato, anzi ci si è rivolti ad un’azienda esterna di trasporti per svolgere il servizio. Sono costi che incidono sul bilancio comunale. Da parte nostra, comunque, fin dal primo giorno che siamo arrivati in consiglio, abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare con l’Amministrazione, ma, purtroppo, sembra che a qualcuno della maggioranza questo dia fastidio e non lo voglia. Noi andiamo avanti lo stesso e ci muoveremo per portare risultati e benefici al paese ed ai nosatesi, ovvio lo faremo come lista ‘Nosate Rinasce’ ed esclusivamente a favore della popolazione”.