Il 'Comune in Festa'

In occasione del Natale, il Comune di Mesero organizza ‘Comune in Festa’, una serie di manifestazioni per trascorrere insieme le festività. Ecco alcuni degli eventi.

In occasione del Natale, il Comune di Mesero organizza ‘Comune in Festa’, una serie di manifestazioni per trascorrere insieme le festività. Alle 11 del 24 dicembre è previsto un evento dedicato agli ospiti della RSA ‘Dott. Mario Leone’, ai quali sarà consegnato un piccolo dono. In concomitanza, in piazza Europa, si svolgerà un rinfresco (in caso di maltempo, l’evento sarà trasferito al centro socioculturale). Sempre nel giorno della Vigilia, dopo la Messa serale, scambio di auguri in piazza Europa, insieme all’Amministrazione comunale e alle associazioni locali. E per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020, cenone di Capodanno al centro socioculturale di via Piave.