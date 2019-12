Le 10 applicazioni per smartphone più usate nel 2019 e come usarle al meglio con Fastweb

La migliore offerta di telefonia mobile è con Fastweb. Per vivere al top la tua vita social in Italia e verso l'estero ecco le app più utilizzate nell'anno passato.

Un tempo il migliore amico dell’uomo era il cane, oggi è invece lo smartphone. Questo oggetto di design, spesso ormai quanto un foglio di carta, è diventato indispensabile nella nostra vita di tutti i giorni, sia per questioni lavorative, sia per restare in contatto con le persone che amiamo e il mondo che ci circonda.

Con l’arrivo dei telefonini di ultima generazione hanno fatto la loro comparsa anche le famose App, applicazioni mobili per smartphone e tablet. Anche quest’anno, che sta ormai giungendo al termine, ha la sua top 10 delle applicazioni più utilizzate nel 2019, una classifica fatta di molte conferme, ma anche di alcune new entry.

Le statistiche degli store Google Play e iTunes vedono al primo posto sempre lui, re indiscusso di tutti i telefoni: WhatsApp, l’applicazione di messaggistica gratuita che ha ormai sdoganato anche chiamate e videochiamate, al primo posto in tutti gli smartphone e nei cuori di milioni di utenti. Seguono il social network più famoso del mondo Facebook e la sua app di messaggistica Facebook Messenger. Prosegue la sua scalata alla vetta Instagram, tra i social più amati per la possibilità di postare le proprie fotografie e le stories, brevi video che si cancellano nell’arco di 24 ore.

New entry è invece TikTok, applicazione amata dai giovanissimi che permette di creare video dalla durata di un minuto partendo da una base musicale. Ancora in classifica come negli anni precedenti il browser Chrome, Uber, l’app per corse rapide e affidabili in pochi minuti, Youtube, piattaforma web che consente di condividere e visualizzare in rete contenuti multimediali, ma anche di caricare i propri mediante la creazione di un proprio canale. Concludono la classifica Google Maps, applicazione che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra e Gmail, servizio mail di Google tra i più usati al mondo.

Per poter usare al meglio le app più in voga del momento è però necessaria la migliore offerta telefonia mobile che ti permetta di navigare velocemente e senza limiti, rendendo fluida e piacevole la tua esperienza online. Quello che potrebbe fare al caso tuo è Fastweb Mobile, offerta senza vincoli e senza costi nascosti che per 9,95 euro al mese ti permette di avere ben 30 gb di Internet, minuti illimitati per chiamare numeri fissi, mobili nazionali e anche verso 60 destinazioni internazionali per restare sempre in contatto con amici e parenti all’estero. Sono inoltre compresi 4 gb e 500 minuti da usare in Unione Europea e in Svizzera, oltre alla Sim e alla spedizione gratuita. Tutto questo può essere tuo, ma solo se attivi l’offerta online entro il 23 dicembre.

A tua disposizione con un semplice clic avrai anche l’assistenza facile e veloce di My Fastweb, pronta a rispondere ad ogni tuo dubbio e domanda.

Questo è il mondo Fastweb, benvenuto nel futuro della telefonia!