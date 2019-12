Una serata che si pone come punto finale di un percorso iniziato con i docenti e proseguito poi con i ragazzi.

L'amministrazione comunale di Casorezzo, insieme al corpo docenti invitano all'incontro che si terrà mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.00 presso la sala civica Giorgio Ambrosolo via Einaudi 3 - Casorezzo. Un'occasione d'incontro con uno dei massimi esperti in tema di "Legalità digitale": il Dott. Mimmo Paolini, che guiderà i presenti in un percorso conoscitivo del mondo digitale. Una serata che si pone come punto finale di un percorso iniziato con i docenti e proseguito poi con i ragazzi.