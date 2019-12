Star Wars in... mostra a Volandia

Al Parco e Museo del Volo, tanti modellini e personaggi per rivivere e scoprire le particolarità dei vari film. Realizzati dai centri 'IPMS' di Legnano, Varese e Milano.

Tanti bellissimi modellini. Perché a Volandia si è giocato d'anticipo e, così, mentre in molti sono in attesa di mercoledì 18 dicembre quando ci sarà il debutto nelle sale cinematografiche italiane di 'Star Wars - L'ascesa di Skywalker', c'è chi, invece, nel weekend appena trascorso, ha già potuto lasciarsi rapire da una serie di particolari e caratteristiche che ne hanno fatto un simbolo nel mondo. A Volandia, infatti, grazie ai centri 'IPMS' di Legnano, Milano e Varese, ecco una mostra tematica di modellismo dedicata che, per un mese circa, sarà possibile visitare nell'area 'Star Wars', appunto, del Parco e Museo del Volo. In tutto, più di 45 pezzi che daranno l'opportunità di rivivere alcuni dei momenti dei vari film, tra navicelle, mezzi, personaggi e via dicendo... (Foto Maurizio Carnago)