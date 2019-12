Il 'mio dialetto' con gli studenti

Due incontri con gli alunni delle quinte della scuola Primaria e, al termine, gli stessi ragazzi hanno composto delle poesie che partecipano al bando del MIUR.

Chi l’ha detto che il dialetto sta scomparendo. O meglio, per alcuni aspetti potrà essere anche vero, ma non di certo a Vanzaghello. Già, perché nel mese di novembre presso le due classi quinte della scuola Primaria cittadina si sono tenuti due incontri sul tema, appunto del dialetto, la lingua madre, a cura della biblioteca in collaborazione con Mario Zara, autore del libro ‘Ul mé dialetu’. E, al termine, ecco che gli stessi studenti hanno composto delle poesie che partecipano al bando nazionale ‘Salva la tua lingua locale’, indetto dal MIUR. Certamente un’iniziativa importante e un’occasione per far conoscere ai giovani una parte importante delle nostre tradizioni e per mantenere vivo uno dei punti di riferimento di generazioni di ieri e, in fondo, anche di alcune di oggi.