Dipinto in dono agli Alpini

Un bellissimo quadro per la sede del Gruppo Alpini di Magenta che rimarrà esposto per sempre. E' stato donato dal pittore Matteo Macchione e raffigura la battaglia sull’Adamello durante la prima guerra mondiale combattuta dalle Penne Nere. Il dipinto è stato presentato mercoledì sera presso la sede di via Milano alla presenza del sindaco Chiara Calati e dell’assessore Luca Aloi. La fanfara Piercarlo Cattaneo ha intonato alcuni pezzi alpini a corredo della serata alla quale hanno partecipato anche membri dell’associazione Amici dell’Arte. "Per noi è un onore avere in sede un dipinto di così grande importanza che ricorda una pagina epica della nostra storica – ha ricordato il capogruppo Corrado Franzosini – un ringraziamento al pittore che ci ha omaggiato di questo capolavoro".