Torna il punto prelievi

Riattivato in Piazza Aldo Moro il servizio di prelievo ematico, grazie alla collaborazione tra Comune, ASST Milano Ovest e ATS. Sarà attivo due volte al mese.

La sanità torna più vicina ai cittadini. A Ossona, martedì 16 giugno, è stato inaugurato il punto prelievi ematici in Piazza Aldo Moro 2, un servizio atteso e particolarmente importante soprattutto per le persone più fragili, gli anziani e per chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti.

La riattivazione del servizio rappresenta un risultato concreto per la comunità: un piccolo grande presidio di prossimità che permette ai cittadini di effettuare i prelievi senza doversi necessariamente recare fuori paese. Un’attenzione semplice, ma preziosa, che va nella direzione di una sanità più accessibile, presente e capace di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone.

“È un risultato importante che rappresenta un passo concreto e tangibile per riavvicinare la sanità ai cittadini, in particolar modo a quelli più fragili e agli anziani”, ha sottolineato l’Amministrazione comunale, evidenziando il valore del lavoro di squadra che ha reso possibile questo traguardo.

Alla base della riattivazione c’è infatti una collaborazione tra il Comune di Ossona, ASST Milano Ovest e ATS, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e del personale IFeC, gli Infermieri di Famiglia e Comunità, che garantiranno il servizio. Un ringraziamento è stato rivolto al direttore generale di ASST Milano Ovest, dottor Guizzetti, alla dottoressa Sibilano, al dottor Finazzi, a don Andrea, al personale sanitario e a tutti i medici del territorio.

Il punto prelievi sarà attivo con cadenza quindicinale, durante la prima e la terza settimana di ogni mese, a partire dal 22 giugno. Per accedere al servizio sarà indispensabile essere muniti della prescrizione del proprio medico di medicina generale.

Un’inaugurazione che non è solo il ritorno di un servizio, ma anche il segno di una comunità che sceglie di prendersi cura delle persone, costruendo giorno dopo giorno una sanità più vicina ai cittadini.

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