Ossona si tinge di rosa

Venerdì 10 ottobre presso l’ambulatorio di piazza Aldo Moro, 2, dalle 9.30 alle 12.30, saranno disponibili visite senologiche gratuite. Domenica 12 ottobre la camminata ludico-motoria.

Ottobre è, da sempre, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. E anche quest’anno il Comune di Ossona ha voluto fare la sua parte, con due giornate speciali all’insegna della salute, della sensibilizzazione e della partecipazione.

Si comincerà venerdì 10 ottobre con l’appuntamento “Ottobre in Salute… Donna 2025”, promosso da Salute Donna ODV, Avis Ossona e Pro Loco Morus Nigra, con il patrocinio del Comune. Presso l’ambulatorio di piazza Aldo Moro, 2, dalle 9.30 alle 12.30, saranno disponibili visite senologiche gratuite, riservate alle residenti, su prenotazione. Un’occasione importante per ricordare quanto la prevenzione e i controlli periodici possano fare la differenza. «La salute è il nostro bene più prezioso — spiegano gli organizzatori — e iniziative come questa vogliono incoraggiare le donne a prendersi cura di sé, senza rimandare».

Ma non finisce qui, perché domenica 12 ottobre il paese si colorerà di rosa con la 6ª edizione di “Ossona in Rosa”, la camminata ludico-motoria di 5 chilometri aperta a tutti. Il ritrovo sarà alle 9.30 in piazza Litta Modignani, per un percorso che unisce movimento, socialità e solidarietà. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa in collaborazione con Insieme per la Salute, Avis, Pro Loco, Cuori in Festa, Colpite non sconfitte, e numerose realtà locali, ha come obiettivo quello di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca.

Le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto (dalle 8.00 fino a dieci minuti prima della partenza) con un contributo di 5 euro a sostegno dell’evento, mentre chi desidera potrà pre-iscriversi fino al 10 ottobre presso le attività commerciali aderenti del paese. Al termine, per tutti i partecipanti, non mancherà un piccolo ristoro in compagnia.

Un weekend che mette al centro le persone e la comunità, ricordando che la prevenzione non è solo un gesto individuale, ma un impegno collettivo. Perché camminare insieme, ad Ossona, significa anche questo: fare strada alla salute e alla speranza.

