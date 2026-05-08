Domenica 10 maggio torna la corsa firmata U.S. Legnanese 1913: percorsi da 5 e 10 chilometri, dj-set, animazione e un’edizione speciale dedicata anche agli 850 anni della Battaglia di Legnano.

Una città pronta a mettersi in movimento, tra sport, musica, socialità e voglia di stare insieme. Domenica 10 maggio torna infatti la StraLegnanese 2026, la corsa non competitiva organizzata dalla U.S. Legnanese 1913 che trasformerà il centro di Legnano in una grande festa aperta a tutti.

L’edizione di quest’anno avrà inoltre un significato ancora più speciale, perché inserita nelle celebrazioni per gli 850 anni della Battaglia di Legnano, legando così sport e memoria storica in un unico grande evento cittadino.

La manifestazione sarà aperta davvero a tutti: runners, famiglie, gruppi di amici e semplici appassionati. Due le distanze previste, da 5 e 10 chilometri, con percorsi pensati per permettere a chiunque di vivere una mattinata all’insegna del movimento e del divertimento.

Cuore pulsante della giornata sarà Piazza IV Novembre, che per l’occasione diventerà simbolicamente “Piazza Paternostro”, ospitando partenza e arrivo della corsa, il village dell’evento e la nuova StraLegnanese Groove, format che unirà dj-set, intrattenimento, food & drink e momenti di aggregazione.

Dalle 8 il dj-set di Fabio Bà Baresi accompagnerà pubblico e partecipanti per tutta la mattinata, mentre alle 8.15 spazio alla Warm Up Session guidata da Laura Antonini insieme a B.Fit Legnano per prepararsi al meglio alla partenza prevista alle 9.30. Dopo la corsa, invece, musica e relax continueranno con la Stretch & Relax Session e l’After Run Party fino alle 13.30.

Presenza speciale anche quella di Danilo Goffi, ex azzurro di maratona, che sarà al via della 10 chilometri.

Il percorso attraverserà alcune delle zone più caratteristiche della città, tra vie centrali, piazze e scorci simbolici come Piazza Castello, Corso Magenta, Piazza Mercato e Corso Italia, offrendo ai partecipanti un itinerario capace di unire sport, storia e valorizzazione del territorio.

Non mancheranno inoltre stand partner, area benessere fisioterapica, gadget e punti ristoro, con tensostrutture e spazi coperti predisposti anche in caso di maltempo. La manifestazione infatti si svolgerà regolarmente anche sotto la pioggia.

‘Eventi come la StraLegnanese hanno un valore che va ben oltre l’aspetto sportivo – sottolinea Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese 1913 – perché riescono a creare comunità, aggregazione e partecipazione. Portano le persone a vivere la città in modo positivo, coinvolgendo famiglie, giovani, associazioni e attività del territorio’.

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