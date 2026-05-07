Il cuore per le mamme

Commercianti, famiglie e scuola insieme per la Festa della Mamma: un’iniziativa che valorizza il territorio e il senso di comunità.

In occasione della Festa della Mamma 2026, a Castano Primo torna protagonista il legame tra commercio locale, famiglie e scuola. Un’iniziativa semplice ma significativa, promossa dal Comitato Genitori di Castano Primo e sostenuta con entusiasmo dai commercianti cittadini, che hanno deciso di mettere a disposizione sconti e “buoni motivi” gratuitamente, senza alcun contributo economico, con il desiderio di aiutare concretamente le famiglie e sostenere il mondo scolastico.

Un gesto che racconta bene lo spirito della città e che è stato sottolineato anche da Selena Gazziero, assessore alle Politiche per il Commercio: “Il commercio è molto più di una transazione: è cura, presenza e comunità. Voglio fare un plauso speciale all’iniziativa del Comitato Genitori di Castano Primo per la Festa della Mamma 2026. Ma il ringraziamento più grande va ai nostri commercianti: hanno accolto questa proposta con entusiasmo, mettendo a disposizione sconti e ‘buoni motivi’ in modo del tutto gratuito, con il solo desiderio di sostenere la nostra scuola e le nostre famiglie”.

L’invito rivolto alle mamme è quello di vivere il centro cittadino, passeggiando tra negozi e botteghe insieme ai propri figli. Un’occasione non solo per approfittare delle iniziative proposte, ma anche per trasmettere ai più piccoli il valore del commercio di vicinato e delle relazioni umane che ogni giorno animano la città.

“Questa è la Castano che ci piace: una rete che si aiuta e si valorizza – conclude Gazziero –. Insegniamo ai bambini che dietro ogni vetrina c’è una persona che conosce il nostro nome e che rende viva la nostra città. Supportiamo chi supporta Castano”.

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