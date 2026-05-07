Via Como, nuovo parcheggio

Più sicurezza per pedoni e automobilisti, oltre a nuovi posti auto a servizio dei residenti e del Polo scolastico.

A Inveruno è pronto e già utilizzabile il nuovo parcheggio di via Como. Un intervento che guarda non solo alla disponibilità di posti auto, ma anche alla sicurezza stradale e alla riqualificazione urbana di una zona particolarmente frequentata, soprattutto nei giorni scolastici.

L’area, che negli anni si era progressivamente deteriorata anche a causa del passaggio dei mezzi pesanti legati al cantiere del Polo scolastico, è stata completamente sistemata e resa più funzionale. Il nuovo parcheggio rappresenta inoltre l’ultimo tassello di un più ampio piano di interventi avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza dei pedoni.

“Il parcheggio di via Como fa parte di un ampio piano volto a riqualificare l’intera zona sotto il profilo della sicurezza stradale e dell’arredo urbano - spiega la vicesindaca e assessore ai Lavori pubblici Sara Bettinelli - Il trascorrere degli anni e il passaggio dei mezzi pesanti per il cantiere del Polo scolastico avevano reso un po’ malconce anche le strade della zona: per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire”.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio alla sicurezza di chi si muove a piedi. Oltre alle asfaltature, infatti, sono stati realizzati nuovi marciapiedi in tratti dove prima erano assenti, come in via Belloli e nella stessa via Como. In via Varese è stato inoltre costruito un attraversamento pedonale rialzato che permette di rendere più sicuro il collegamento verso il Polo scolastico e, allo stesso tempo, contribuisce a rallentare la velocità di auto e motocicli.

Importante anche il tema della sosta. Con il nuovo parcheggio aumenta infatti la disponibilità di posti auto a servizio dei residenti delle vie Como, Varese e Garibaldi, ma anche delle tante persone che ogni giorno raggiungono il Polo scolastico da altri paesi del territorio.

Nelle prossime settimane il parcheggio sarà completato con un nuovo impianto di illuminazione a tecnologia Led, mentre proseguiranno anche gli interventi di sistemazione di via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Fratelli Bandiera e via Brera.

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