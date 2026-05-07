A Castelletto tornano le “Messe nei cortili”

Il mese di maggio rinnova una tradizione semplice e sentita: quattro appuntamenti serali tra preghiera, comunità e devozione mariana.

Le ombre che si allungano lungo i campi, il profumo dell’erba appena tagliata, i colori della primavera che accompagnano le serate di maggio. È un periodo dell’anno che porta con sé immagini e sensazioni particolari e che, da tradizione, è dedicato alla Vergine Maria, tra rosari, cappelline votive e momenti di preghiera condivisa.

E proprio in questo clima di semplicità e comunità, a Castelletto di Cuggiono sono riprese anche quest’anno le tradizionali “Messe nei cortili”, promosse dalla Parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo. Un appuntamento molto sentito, che continua a mantenere vivo un legame profondo tra fede, vicinato e quotidianità.

Ogni settimana una famiglia apre il proprio cortile o il proprio giardino per accogliere i fedeli del paese: sedie sistemate all’aperto, persone che arrivano poco alla volta, il silenzio della sera interrotto soltanto dal canto degli uccelli e dalle preghiere recitate insieme. Un momento semplice ma ricco di significato, che richiama una tradizione capace ancora oggi di creare vicinanza e condivisione.

Il calendario delle celebrazioni di maggio prevede quattro appuntamenti, sempre alle 20.30: il 6 maggio presso la famiglia Porro-Molgora in via Stucchi 33, il 13 maggio dalla famiglia Longoni-Bossi in via Cornelli 17, il 20 maggio dalla famiglia Oriani-Brusati in via Don A. Ferrario 21 e infine il 27 maggio dalla famiglia Moroni-Ballarati in via Confetteria.

In caso di maltempo, le celebrazioni si svolgeranno in chiesa. Un’occasione preziosa per vivere il mese mariano in modo autentico, riscoprendo il valore della preghiera condivisa e della comunità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!