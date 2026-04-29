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giovedì 30 aprile 2026 | ore 14:18

Nuove modifiche alla viabilità per i lavori in piazza

Proseguono gli interventi per il rinnovamento del centro cittadino: chiusa via Marinoni dall’accesso di piazza San Giorgio.
Cuggiono - Cantiere per la piazza davanti alla Basilica

Continuano a Cuggiono i lavori per la realizzazione della nuova piazza, un intervento destinato a cambiare il volto del centro cittadino e a rendere ancora più accogliente uno degli spazi più vissuti del paese.

Per consentire l’avanzamento del cantiere, l’Amministrazione comunale ha comunicato alcune modifiche temporanee alla viabilità entrate in vigore da lunedì 27 aprile. In particolare, è stata disposta la chiusura di via Marinoni dall’accesso di piazza San Giorgio.

Contestualmente, per limitare i disagi ai residenti della zona, è stato istituito il doppio senso di marcia con accesso da via Zenoni fino al termine dei lavori. La modifica sarà riservata esclusivamente ai residenti.

L’intervento sulla piazza rappresenta uno dei progetti più attesi per il centro di Cuggiono, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, valorizzare l’area e rendere più funzionale e sicura la viabilità urbana.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di collaborare durante questa fase di lavori, necessaria per portare avanti un’opera importante per il futuro del paese.

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