Nuove modifiche alla viabilità per i lavori in piazza

Un pomeriggio insieme, tra musica e aperitivo. Domenica scorsa nella sede della Protezione civile di Turbigo, con la Banda “La Cittadina” e la Pro Loco, ecco “AperiBanda”. Un’iniziativa per ritrovarsi, stare insieme e conoscere ancora più da vicino i volontari della Prociv e i mezzi e anche i musicisti del corpo bandistico.