Verso il voto amministrativo

Logos rinnova la disponibilità a organizzare confronti pubblici e video tra i candidati sindaci di Cuggiono e Magnago in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Anche quest’anno la redazione di Logos si mette a disposizione delle comunità di Cuggiono e Magnago per promuovere momenti di confronto pubblico tra i candidati sindaci in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Un appuntamento che negli anni è diventato una tradizione importante per il territorio, pensato per offrire ai cittadini occasioni concrete di ascolto, approfondimento e partecipazione democratica. L’obiettivo è quello di creare spazi di dialogo seri, aperti e rispettosi, nei quali i candidati possano presentare programmi, idee e priorità per il futuro dei rispettivi Comuni.

La disponibilità della nostra redazione riguarda sia l’organizzazione di incontri pubblici dal vivo, sia la realizzazione di format video e interviste dedicate, da diffondere attraverso i canali digitali e social di Logos, così da raggiungere un pubblico ancora più ampio.

In un momento importante per la vita amministrativa delle comunità locali, riteniamo fondamentale favorire occasioni di informazione e confronto diretto, valorizzando il ruolo dell’informazione territoriale come strumento di partecipazione e consapevolezza civica.

Nelle prossime settimane, sulla base delle adesioni e della disponibilità dei candidati, saranno comunicati eventuali date, modalità e dettagli degli appuntamenti dedicati al confronto elettorale.

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