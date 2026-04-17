A Cittiglio il Trofeo Binda guarda ai giovani

Con “Scuola Sicura” i ragazzi incontrano i Vigili del Fuoco e imparano a prevenire i rischi.

Non solo sport, ma anche educazione e crescita. Il Trofeo Alfredo Binda conferma ancora una volta la sua attenzione verso le nuove generazioni con un’iniziativa dal forte valore formativo. Nella giornata di venerdì 17 aprile, a Cittiglio, gli studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria “Giovanni XXIII” hanno partecipato all’incontro “Scuola Sicura”, ospitato nella sala consiliare del Comune.

Un momento pensato per sensibilizzare i più giovani su temi fondamentali come la prevenzione e la gestione delle emergenze. A guidare l’incontro è stato il vice comandante dei Vigili del Fuoco di Varese, Giulio Bernabei, che ha saputo coinvolgere i ragazzi con una lezione interattiva, concreta e vicina alla loro quotidianità. Attraverso esempi pratici e spiegazioni semplici, gli studenti hanno potuto comprendere l’importanza dei comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di rischio.

All’iniziativa hanno preso parte anche i volontari della Protezione Civile di Cittiglio e l’assessore Giovanni D’Angelo, a sottolineare il valore della collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà del territorio. Un lavoro di squadra che punta a diffondere, fin da giovani, una cultura della sicurezza e della responsabilità.

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso educativo promosso dalla Cycling Sport Promotion, guidata dal presidente Mario Minervino, all’interno degli eventi collegati al Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio UCI Women’s WorldTour e al Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano UCI Nations’ Cup Junior Women.

Un impegno che va oltre la competizione sportiva e che accompagna i ragazzi durante tutto l’anno, offrendo occasioni di crescita e consapevolezza. Il prossimo appuntamento è già fissato per martedì 28 aprile con il progetto ambientale “KM Green” lungo la pista ciclabile Cittiglio–Laveno, dove gli studenti saranno nuovamente protagonisti in un percorso dedicato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

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