In viaggio sui treni storici

Dalla primavera all’estate ripartono i convogli storici e le esperienze integrate per scoprire la Lombardia in modo sostenibile.

Tornano le “Gite in treno” e, con esse, anche il fascino senza tempo dei treni storici. Un’iniziativa che unisce mobilità sostenibile, turismo di prossimità e valorizzazione del territorio lombardo, offrendo a cittadini e visitatori un modo diverso – e sempre più apprezzato – di vivere il tempo libero.

A sottolinearlo è l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente: “Sempre più lombardi scelgono il treno anche per il tempo libero. Le ‘Gite in treno’ e il ritorno dei treni storici rappresentano un’occasione concreta per scoprire e vivere il nostro territorio in modo semplice e sostenibile”.

Il progetto, promosso da Trenord per la stagione primavera-estate 2026, propone una serie di appuntamenti già programmati tra aprile e giugno. I treni storici, con il loro fascino d’altri tempi, accompagneranno i passeggeri verso alcune delle mete più suggestive della Lombardia e non solo: dai laghi alle città d’arte, fino a itinerari che si intrecciano con esperienze turistiche come escursioni e gite in battello.

Tra le date già disponibili per l’acquisto dei biglietti figurano diverse partenze da Milano Cadorna, con destinazioni come Laveno Mombello Lago e Como Lago, oltre al suggestivo itinerario Rovato-Iseo, che offre anche la possibilità di raggiungere Monte Isola via battello. Non mancano poi collegamenti verso Novara Nord, a conferma di un’offerta sempre più ampia e diversificata.

Un elemento centrale dell’iniziativa è proprio l’integrazione tra trasporto ferroviario ed esperienze sul territorio. “L’unione tra viaggio in treno ed eventi locali, parchi e itinerari naturalistici – evidenzia Lucente – va nella direzione di una mobilità sempre più intermodale e attrattiva”.

Un approccio che guarda al futuro, ma che valorizza anche le tradizioni, rendendo il viaggio stesso parte dell’esperienza. Non solo spostarsi, dunque, ma vivere il tragitto come occasione di scoperta, tra paesaggi, storia e cultura.

“È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere – conclude l’assessore – un trasporto pubblico sempre più capillare, integrato e vicino alle esigenze delle persone, capace di accompagnare non solo gli spostamenti quotidiani, ma anche il tempo libero e il turismo”.

Tutti i dettagli sulle iniziative e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Trenord.

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