Piccole voci crescono

A Bologna le audizioni per il Piccolo Coro dell’Antoniano. Il 15 aprile giornata dedicata ai bambini dai 3 ai 9 anni: partecipazione gratuita.

Un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della musica e crescere insieme, nel segno dei valori educativi e della condivisione. Mercoledì 15 aprile, all’Antoniano di Bologna, si terranno le audizioni per entrare a far parte del celebre Piccolo Coro dell’Antoniano, una delle realtà corali infantili più conosciute e amate anche a livello internazionale.

Le audizioni sono gratuite e aperte a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 9 anni domiciliati a Bologna e nelle zone limitrofe. Per partecipare è però necessario prenotarsi chiamando il numero 051.3940240, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Non è richiesta alcuna esperienza musicale: ciò che conta è la voglia di mettersi in gioco e di vivere un’esperienza formativa fatta di musica, emozioni e crescita personale. I piccoli partecipanti saranno ascoltati su un brano a scelta tra le canzoni dello Zecchino d’Oro. Per i più piccoli, tra i 3 e i 5 anni, sarà sufficiente imparare il ritornello, mentre dai 6 anni in su è richiesta l’esecuzione completa del brano.

L’audizione si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza dei genitori, per permettere di valutare anche la capacità dei bambini di affrontare in autonomia il momento dell’esibizione. I candidati che supereranno la prima selezione saranno poi ricontattati per ulteriori prove, seguite da un periodo di inserimento di circa due mesi.

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre e oggi diretto da Margherita Gamberini, rappresenta da oltre sessant’anni una vera e propria scuola di canto e di vita. Non solo musica, ma anche educazione ai valori della solidarietà, dell’accoglienza e della cura dell’altro: principi che da sempre guidano le attività dell’Antoniano, realtà nata nel 1954 per sostenere i più fragili e promuovere il talento dei più giovani.

Con le sue esibizioni, le partecipazioni allo Zecchino d’Oro e i concerti in Italia e nel mondo, il Piccolo Coro continua a essere un simbolo capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica.

Un’occasione preziosa, dunque, per tanti bambini di muovere i primi passi in un percorso che va ben oltre il canto, diventando esperienza di crescita, relazione e scoperta di sé.

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