Studenti protagonisti in Villa Rusconi

Consegnate le borse di studio universitarie. Una serata di merito, talento e futuro per i giovani del territorio.

Una serata dedicata ai giovani, al loro impegno e ai traguardi raggiunti. Villa Rusconi si è trasformata in un luogo di festa e riconoscimento, accogliendo la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Universitarie, un appuntamento pensato per valorizzare il merito e sostenere il futuro delle nuove generazioni.

Protagonisti dell’evento gli studenti premiati, esempio concreto di dedizione e costanza nello studio: Chiara D’Alio, Carola Maletta, Giulia Iannantuono, Sofia Bernardi e Aurora De Pasquale. A loro sono andati applausi, complimenti e il riconoscimento di una comunità che guarda con fiducia ai propri giovani.

Un momento semplice ma carico di significato, che ha voluto sottolineare quanto sia importante investire nelle capacità e nei sogni dei ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso accademico e personale.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata, le note del “Niviri Quintet”, che hanno accompagnato la consegna dei riconoscimenti, regalando un tocco artistico ed emozionale all’iniziativa.

Un segnale chiaro: il talento c’è, cresce sul territorio e merita di essere sostenuto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!