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giovedì 26 marzo 2026 | ore 18:35

Simone Garavaglia ora è ‘don’

Il giovane cuggionese è stato ordinato ad Aosta. Un percorso lungo e intenso, iniziato diversi anni fa e culminato in questa tappa fondamentale.
Cuggiono - Simone Garavaglia è don

Domenica 15 marzo, nella Cattedrale di Aosta, la Chiesa ha accolto con gioia un nuovo sacerdote: don Simone Garavaglia, originario di Cuggiono, è stato ordinato presbitero per l’imposizione delle mani del vescovo Monsignor Franco Lovignana. Un momento atteso e carico di significato, che arriva dopo anni di cammino, discernimento e formazione. Un percorso lungo e intenso, iniziato diversi anni fa e culminato in questa tappa fondamentale. Don Simone, classe 1993, aveva già ricevuto l’ordinazione diaconale nel giugno 2025, proseguendo poi il suo cammino verso il sacerdozio con dedizione e spirito di servizio. La sua storia è profondamente legata anche al nostro territorio: nato nel Milanese e cresciuto tra relazioni, amicizie e comunità che ancora oggi lo accompagnano nella preghiera, ha poi trovato nella Valle d’Aosta la sua casa vocazionale, scegliendo di vivere e servire nella diocesi alpina. L’ordinazione rappresenta non solo un traguardo personale, ma soprattutto l’inizio di una missione: quella di essere presenza viva tra la gente, accompagnando le comunità nella fede, nella quotidianità e nelle sfide del nostro tempo. Una scelta che nasce dal desiderio di “stare con e tra le persone”, condividendo il cammino della vita e annunciando il Vangelo nella concretezza di ogni giorno. La celebrazione di domenica è stata anche un segno di speranza per tutta la diocesi di Aosta, che dopo alcuni anni torna ad accogliere un nuovo sacerdote, testimonianza concreta di come la vocazione continui a germogliare anche oggi.

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