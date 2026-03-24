Torna la Fiera Primaverile

L’Assessore Selena Gazziero: "Siamo in una fase di rilancio sperimentale. Crediamo nel valore sociale delle Fiere e lavoriamo per riportarle al centro della vita cittadina".

Torna il 6 aprile 2026 la Fiera Primaverile, un appuntamento che l’Amministrazione Comunale di Castano Primo sta approcciando con una visione nuova: non una semplice ricorrenza burocratica, ma un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana e sociale.

Negli ultimi anni, la partecipazione alla fiera aveva subito una flessione, rischiando di perdere quel ruolo di riferimento che ha sempre avuto per il territorio. L’attuale Amministrazione ha però deciso di non rassegnarsi, investendo energie in una strategia di rilancio sperimentale che punta sulla diversificazione dell'offerta e sul coinvolgimento attivo delle realtà locali.

"Dobbiamo essere onesti: negli ultimi anni la fiera ha perso parte del suo smalto, ma noi ci crediamo tantissimo," dichiara con determinazione l’Assessore alle Politiche per il Commercio, Selena Gazziero. "Rianimare una tradizione non è un processo immediato, ma richiede coraggio e voglia di sperimentare. Il nostro obiettivo è riportare i cittadini a vivere le strade di Castano, trasformando il commercio di vicinato in un'occasione di incontro e benessere per tutti."

Per dare nuova linfa all’evento, l’Amministrazione ha introdotto diverse novità:

Il ritorno dell’Artigianato: In Villa Rusconi, l’introduzione sperimentale dell’Associazione "Mani Magiche" porterà il mercatino degli hobbisti, offrendo uno spazio di qualità alla creatività manuale.

Divertimento per le famiglie: Dopo la prima, timida sperimentazione dello scorso ottobre, tornano quest'anno le giostre in Piazza Ardizzone. Un segnale forte per dire che la fiera deve essere un luogo a misura di bambino e di famiglia.

Socialità e Picnic: La collaborazione con gli Alpini e le proposte food nel Parco Nord di Villa Rusconi mirano a creare un'area relax dove fermarsi, pranzare e fare comunità, superando l'idea della fiera come luogo di solo passaggio.

"Stiamo testando nuovi modelli per capire cosa chiedono i cittadini e i commercianti oggi," continua l’Assessore Gazziero. "Vedere le giostre in piazza e gli hobbisti in villa sono segnali di una città che vuole ripartire. Invito tutti i castanesi a partecipare: la vostra presenza è il carburante necessario per far crescere questo progetto anno dopo anno. La fiera è di tutti noi."

L’appuntamento è per lunedì 6 aprile, per una giornata che vuole essere il primo passo di un nuovo, ambizioso percorso per il commercio e la socialità di Castano Primo.

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