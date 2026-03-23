Tra orti, fiori e nuovi sapori

La primavera sboccia nei mercati di Campagna Amica. Nel weekend iniziative in tutta la Lombardia per salutare la nuova stagione tra consigli pratici, showcooking e laboratori per tutte le età.

Con l’arrivo della primavera – dopo un inverno che in Lombardia ha fatto registrare temperature superiori di ben +2,1° rispetto alla media storica – i mercati di Campagna Amica si sono trasformati in veri e propri spazi di incontro tra natura, gusto e comunità.

Nel fine settimana appena trascorso, tra Milano, Brescia e Soncino, sono state tante le iniziative pensate per dare il benvenuto alla nuova stagione, coinvolgendo famiglie, appassionati di orto e curiosi. Un modo semplice ma concreto per riscoprire il legame con la terra e i suoi ritmi, proprio mentre la natura torna a fiorire.

A Milano, nel mercato coperto di Porta Romana, protagoniste sono state le piantine da orto, con un’attenzione particolare a chi desidera coltivare anche in piccoli spazi come balconi e terrazzi. I tutor di Coldiretti hanno accompagnato i visitatori con consigli pratici, rendendo l’orto “di casa” accessibile a tutti. Accanto a questo, spazio anche ai sapori: uno showcooking ha permesso di scoprire come portare in tavola le primizie di stagione, valorizzando prodotti freschi e locali.

A Brescia, invece, l’attenzione si è concentrata sui profumi e sui colori della primavera, con erbe aromatiche e fiori al centro dell’esperienza. Anche qui non sono mancati suggerimenti utili per coltivare e utilizzare al meglio le essenze, tra tradizione e piccoli trucchi quotidiani.

Domenica, infine, Soncino ha fatto da cornice all’inaugurazione di un nuovo farmers’ market, trasformato per l’occasione in una festa aperta a tutti. Tra consigli sui fiori primaverili, momenti informativi dedicati allo zafferano e attività pensate per i più piccoli, il mercato è diventato un luogo vivo, capace di unire generazioni diverse.

Un fine settimana che ha saputo raccontare, ancora una volta, quanto l’agricoltura non sia solo produzione, ma anche cultura, relazione e futuro. E proprio nella semplicità di un seme piantato o di un piatto condiviso si ritrova il senso più autentico della primavera: una ripartenza che coinvolge tutti.

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