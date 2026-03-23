Seveso, una nuova difesa per il territorio

Inaugurate a Senago le vasche di laminazione: più sicurezza contro le esondazioni.

Un passo concreto verso la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. È stata inaugurata venerdì 20 marzo a Senago una nuova area composta da tre bacini di laminazione, pensata per contenere le piene del fiume Seveso e proteggere Milano e l’hinterland da allagamenti sempre più frequenti.

Un’opera attesa e strategica, frutto di un investimento complessivo di 46 milioni di euro, sostenuto da Comune di Milano, Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente. A realizzarla è stata AIPo, con il contributo di tecnici ed enti coinvolti in un progetto che rappresenta oggi un tassello fondamentale nella difesa idraulica lombarda.

Il sistema è composto da tre vasche collegate tra loro e progettate per funzionare in sequenza: insieme possono contenere fino a 810.000 metri cubi d’acqua su una superficie di circa 114.000 metri quadrati. Numeri che raccontano bene la portata dell’intervento, pensato per gestire anche eventi estremi, come le piene che si verificano mediamente una volta ogni cent’anni.

‘Abbiamo inaugurato un’opera imprescindibile per la sicurezza idrogeologica del territorio di Milano’, ha sottolineato l’assessore regionale Gianluca Comazzi. ‘Chi vive queste zone conosce bene cosa significhi affrontare esondazioni e allagamenti ciclici: questo sistema permetterà di controllare le onde di piena e sfruttare al massimo il Canale Scolmatore di Nord-Ovest’.

Un’opera che guarda anche al futuro, come ha evidenziato il ministro Gilberto Pichetto Fratin: ‘Alla luce dei cambiamenti climatici è indispensabile rafforzare le azioni di prevenzione. Interventi come questo devono diventare un modello da estendere su tutto il territorio nazionale’.

Dello stesso avviso il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha ricordato come la nuova vasca si inserisca in un sistema più ampio: ‘Dopo quella del Parco Nord, già in funzione dal 2024 e capace di evitare diverse inondazioni, proseguiamo su questa strada. Ridurre il rischio per i cittadini non è solo doveroso, è indispensabile’.

Soddisfazione anche da parte del territorio che ospita l’opera. ‘È una giornata molto importante – ha dichiarato il sindaco di Senago Magda Beretta –. L’auspicio è che questo sistema possa garantire sicurezza a Milano e a tutte le comunità coinvolte’.

Accanto alla funzione tecnica, il progetto ha previsto anche un’attenzione all’ambiente e alla fruibilità pubblica, con la realizzazione di un ciclodromo a disposizione dei cittadini.

Un’infrastruttura che unisce sicurezza, prevenzione e qualità del territorio. Perché, oggi più che mai, prendersi cura dell’acqua significa prendersi cura delle comunità.

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