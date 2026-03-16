Sanità lombarda, confronto e formazione a Ponte di Legno

Conclusa l’edizione 2026 di ‘Winter Welfare Lombardia’: tre giorni tra incontri, sport e condivisione per rafforzare la squadra del sistema sanitario.

Si è conclusa a Ponte di Legno l’edizione 2026 di Winter Welfare Lombardia, l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia che dal 13 al 15 marzo ha riunito dirigenti, professionisti e operatori sanitari provenienti da tutto il territorio regionale.

Obiettivo dell’appuntamento, creare occasioni di confronto, formazione e dialogo per rafforzare il senso di appartenenza al sistema sanitario e sociosanitario lombardo e promuovere il benessere organizzativo tra chi ogni giorno lavora nella sanità.

Oltre 250 professionisti hanno partecipato agli incontri formativi organizzati al centro congressi dell’Hotel Mirella, con momenti di approfondimento dedicati ai temi dell’organizzazione dei servizi sanitari, della prevenzione e degli stili di vita. Un confronto diretto tra le Direzioni strategiche delle aziende sanitarie lombarde e i professionisti del settore, utile a condividere esperienze e buone pratiche.

Grande partecipazione anche alle iniziative collaterali. Più di 200 persone hanno preso parte all’esperienza immersiva nel suggestivo Paradice Dome, l’igloo di ghiaccio situato a 2.600 metri di quota, mentre numerosi partecipanti si sono cimentati nelle attività sportive: 130 iscritti allo slalom gigante e 24 alla gara di sci di fondo.

Ad aprire le competizioni gli atleti della Polisportiva Disabili della Valle Camonica insieme ad alcune giovani dello Sci Club Rovetta, contribuendo a rendere l’evento anche un momento di sport inclusivo. Presente inoltre l’ex atleta della Nazionale italiana di sci alpino e oggi parlamentare europea Lara Magoni.

Molto apprezzata anche l’attività dimostrativa organizzata da AREU al Passo del Tonale, dedicata alle tecniche di soccorso in ambiente montano. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, i partecipanti hanno potuto assistere e sperimentare l’utilizzo delle principali strumentazioni di ricerca e soccorso, come ARTVA e sonda.

La serata conclusiva ha riunito circa 340 partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e operatori del sistema sanitario. All’iniziativa hanno preso parte anche gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima).

L’evento è stato realizzato con il contributo del Consorzio Ponte di Legno–Tonale, della Comunità Montana di Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi Vendite e del Comune di Ponte di Legno, oltre al supporto di docenti e studenti dei CFP di Ponte di Legno, Clusane ed Edolo.

'Winter Welfare Lombardia è un’iniziativa in cui crediamo molto perché mette al centro le persone che ogni giorno fanno funzionare il nostro sistema sanitario – ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Momenti di confronto, formazione e condivisione come questi rafforzano il senso di squadra e favoriscono lo scambio di esperienze tra professionisti. Tutto questo per rendere ancora più forte ed efficiente il sistema sanitario lombardo al servizio dei cittadini'.

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