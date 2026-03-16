Il Palio con un concerto inclusivo

Il 16 aprile al Teatro Tirinnanzi sul palco l’orchestra AllegroModerato, ensemble che unisce musicisti professionisti e musicisti con disabilità.

Sarà la musica inclusiva dell’orchestra AllegroModerato ad aprire ufficialmente il Palio di Legnano 2026. Giovedì 16 aprile, alle ore 21, il Teatro Tirinnanzi Città di Legnano ospiterà il tradizionale concerto inaugurale della manifestazione, affidato quest’anno a un ensemble speciale composto da circa quaranta musicisti professionisti e musicisti con disabilità.

Una scelta che Fondazione Palio ha voluto fortemente caratterizzare nel segno dell’inclusione e del valore sociale della musica, anche in vista delle celebrazioni per gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano.

‘Negli scorsi quattro anni il concerto di apertura del Palio è stato affidato alla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che ringraziamo per aver dato prestigio e solennità a questo appuntamento – spiega il presidente della Fondazione Palio Luca Roveda, a nome di tutto il Consiglio di amministrazione –. Quest’anno abbiamo scelto di proporre un programma diverso, affidando il palco del Teatro Tirinnanzi all’orchestra AllegroModerato, una realtà straordinaria che unisce qualità musicale e inclusione. In occasione degli 850 anni dalla Battaglia di Legnano abbiamo voluto dare a questo momento inaugurale anche un significato sociale: la musica diventa così uno strumento di integrazione, capace di valorizzare il talento di musicisti con fragilità e di ricordarci quanto la comunità sia più forte quando sa accogliere e dare spazio a tutti’.

Un messaggio che richiama da vicino i valori di comunità e partecipazione che da sempre caratterizzano il Palio e il mondo delle Contrade.

Fondazione Palio ha inoltre voluto ringraziare Pomini Long Rolling Mills, azienda partner della Fondazione, per il supporto e il contributo offerti nell’organizzazione della serata musicale.

L’orchestra AllegroModerato è una realtà con sede a Milano che da anni promuove la formazione musicale inclusiva rivolta a bambini, giovani e adulti con disabilità. Le sue diverse formazioni spaziano dalla musica sinfonica alla musica elettronica, passando per la musica corale e il rock, portando sui palchi italiani e internazionali progetti capaci di coniugare alto livello artistico e reale inclusione sociale.

Il metodo sviluppato da AllegroModerato, definito ‘Educazione Orchestrale Inclusiva’, è oggi un modello riconosciuto e condiviso anche con conservatori e scuole di musica, contribuendo alla nascita di nuove orchestre in Italia e all’estero, come l’Orchestra AllegroModerato Diego Suarez in Madagascar.

Numerose le attività promosse dall’ensemble: progetti musicali nelle scuole, negli ospedali e negli istituti di pena, ma anche iniziative originali come la Light Orchestra, composta da donne migranti, e l’Orchestra Accordi Ritrovati che coinvolge genitori e caregiver di musicisti con disabilità. L’orchestra realizza inoltre percorsi di team building orchestrale rivolti alle aziende.

Nel 2017 AllegroModerato ha ricevuto dalla Presidenza della Repubblica un’onorificenza al merito per il valore sociale e artistico del suo lavoro. Nel corso degli anni ha collaborato con musicisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Eugenio Finardi, Franco Mussida, Morgan e Stefano Bollani, oltre a importanti orchestre europee.

Tra le esperienze più recenti anche l’invito del Ministero per la Disabilità a esibirsi al primo G7 dedicato all’inclusione e alla disabilità, svoltosi ad Assisi nel 2024, occasione in cui l’orchestra ha portato in un contesto internazionale il valore di un’eccellenza italiana capace di unire musica, talento e inclusione.

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