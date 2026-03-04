Un podcast dei giornalisti Federico Bernocchi e Chiara Nardinocchi che ripercorre in tempo reale lo scandalo del secolo legato al caso di Jeffrey Epstein, al presidente Donald Trump e ad altri potenti del mondo.

Arriva “Epstein Files – Analisi di un sistema” (OnePodcast) il nuovo podcast dei giornalisti Federico Bernocchi e Chiara Nardinocchi che ripercorre in tempo reale lo scandalo del secolo legato al caso di Jeffrey Epstein, attraverso l’analisi degli elementi che stanno man mano emergendo dalle carte e dalla cronaca. La prima puntata è disponibile da oggi, mercoledì 4 marzo, su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Il 30 gennaio 2026 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici gli Epstein Files, oltre 3 milioni di documenti, mail, fotografie, video e prove investigative legati al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per traffico di minori, morto suicida in carcere nel 2019. I file collegano il criminale pedofilo a gran parte dei potenti del pianeta - politici, intellettuali, industriali, magnati, reali, personaggi dello spettacolo - portando a galla un’immensa rete di relazioni capace di condizionare e scuotere la società globale.

“Ma come ci si orienta in questo tentacolare labirinto di nomi e notizie?”, “Come si decifra un archivio così intricato da sembrare costruito solo per confondere?”, “Che impatto hanno e avranno le informazioni che stanno emergendo un po' alla volta da questa sordida rete di relazioni e potere?”: a queste e molte altre domande risponde “Epstein Files – Analisi di un sistema” che, episodio dopo episodio, cerca di fare chiarezza attraverso l’analisi dei documenti emersi sul caso Epstein e delle debolezze di un sistema di alleanze e protezioni che ancora adesso ne favorisce in gran parte l’occultamento. In ogni puntata verrà inserita nella Epstein Library, il motore di ricerca del ministero della giustizia Usa, una parola-chiave, che diventa il fil rouge attraverso il quale analizzare un aspetto, un personaggio o un avvenimento collegato ai Files. La parola della prima puntata sarà: President.

Federico Bernocchi è autore e conduttore radiofonico, giornalista e critico cinematografico. Vive diviso tra Italia e Stati Uniti: tra Milano, la sua città, e Boston che lo ospita da ormai da più di sei anni.

Chiara Nardinocchi è una giornalista del gruppo Gedi. Si occupa di approfondimenti e Data journalism e fa parte della redazione del VisualLab.

“Epstein Files – Analisi di un sistema” è un podcast di Federico Bernocchi e Chiara Nardinocchi prodotto da OnePodcast disponibile da oggi, mercoledì 4 marzo, con la prima puntata su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube).

I prossimi episodi saranno disponibili, uno a settimana, ogni mercoledì.

Link al podcast: https://open.spotify.com/show/620Jou4VppefCLrZFbH8yA?si=N0V3XSI6Sr6oHwg3...

