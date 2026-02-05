L’Università nell’ex Manifattura

Accordo in arrivo tra Comune, Città Metropolitana e Università degli Studi di Milano per un nuovo polo di formazione nel cuore della città.

Legnano si prepara a compiere un passo significativo nel proprio percorso di trasformazione urbana e culturale. Nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente il protocollo d’intesa che porterà un insediamento universitario negli spazi dell’ex Manifattura, uno dei luoghi simbolo della storia industriale cittadina.

L’accordo, frutto del lavoro congiunto tra l’Ateneo milanese, Città Metropolitana e Comune di Legnano, sarà illustrato in una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti istituzionali e accademici. Un momento atteso, che sancisce una visione condivisa: restituire nuova vita a un’area centrale e strategica, trasformandola in un luogo di studio, ricerca e innovazione.

Il complesso dell’ex Manifattura, affacciato su via Lega e a pochi passi da piazza San Magno, si estende su oltre 40mila metri quadrati. L’edificio principale, riconoscibile per i mattoni rossi e le tre torri angolari, è da sempre uno dei segni più evidenti del passato produttivo di Legnano. Costruito all’inizio del Novecento, per decenni ha rappresentato un cuore pulsante del lavoro tessile, prima di chiudere i battenti nel 2008.

Oggi quello stesso spazio è pronto a cambiare pelle. L’idea è quella di inserire l’università all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione, capace di mettere in dialogo memoria storica e nuove funzioni. Aule, laboratori e servizi per studenti e docenti potrebbero diventare il motore di un’area aperta, connessa al centro cittadino e alla stazione, contribuendo a rendere Legnano una città sempre più attrattiva per i giovani.

Il progetto, che negli anni è stato più volte richiamato anche come impegno politico e amministrativo, trova ora una concreta prospettiva di realizzazione. L’arrivo dell’università non è solo un investimento sull’istruzione, ma anche una scelta identitaria: valorizzare ciò che Legnano è stata, per costruire ciò che potrà diventare.

Un ponte tra passato industriale e futuro della conoscenza, che promette di cambiare il volto della città e il suo ruolo nel territorio.

