Mar, 03/02/2026 - 00:50

martedì 03 febbraio 2026 | ore 01:15

8000 prestazioni per l’ambulatorio

Attivo dal 2016 offre importanti servizi sanitari: un’équipe infermieristica garantisce prestazioni di base come iniezioni, misurazione della pressione, della glicemia e medicazioni.
Inveruno - Centro APAI

C’è un luogo, in piazza Don Rino Villa 2, che da quasi dieci anni rappresenta per molti cittadini di Inveruno un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale. È l’ambulatorio comunale, attivo dal 2016, un servizio che nel tempo è cresciuto diventando una vera e propria “porta di prossimità” alla sanità, soprattutto per le persone più fragili, gli anziani e chi ha bisogno di risposte rapide e accessibili. Qui, dal lunedì al sabato, un’équipe infermieristica garantisce prestazioni di base come iniezioni, misurazione della pressione, della glicemia, medicazioni semplici e controllo dei parametri vitali, ma anche interventi più complessi, sempre su appuntamento. Per i residenti il servizio è gratuito, fatta eccezione per alcune prestazioni infermieristiche avanzate che restano comunque a tariffe agevolate: una scelta che rende l’ambulatorio uno strumento concreto di equità e attenzione sociale. Accanto all’attività infermieristica, l’ambulatorio ospita anche il punto prelievi, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Ogni mattina, dalle 7.30 alle 9.30, è possibile effettuare esami del sangue e consegnare campioni biologici, con ritiro referti e informazioni nelle ore successive. Un servizio che evita spostamenti verso strutture più lontane e alleggerisce il carico su ospedali e laboratori, mantenendo al centro il cittadino e i suoi tempi. È attivo anche il servizio di prelievo a domicilio, su prenotazione, pensato per chi ha difficoltà a muoversi. I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan l’importanza di questo presidio: solo nel 2025 sono state erogate 7.955 prestazioni tra attività infermieristiche e ambulatoriali. Un dato che testimonia quanto l’ambulatorio sia entrato nella quotidianità di Inveruno, diventando un tassello essenziale della rete dei servizi pubblici. In un’epoca in cui la sanità sembra spesso distante e complicata, l’ambulatorio comunale di Inveruno dimostra che la prossimità è ancora possibile. Un servizio semplice, concreto, umano, che ogni giorno traduce in gesti e numeri un principio fondamentale: la salute è un bene comune.

