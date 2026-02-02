Milano / Malpensa
8000 prestazioni per l’ambulatorio
C’è un luogo, in piazza Don Rino Villa 2, che da quasi dieci anni rappresenta per molti cittadini di Inveruno un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale. È l’ambulatorio comunale, attivo dal 2016, un servizio che nel tempo è cresciuto diventando una vera e propria “porta di prossimità” alla sanità, soprattutto per le persone più fragili, gli anziani e chi ha bisogno di risposte rapide e accessibili. Qui, dal lunedì al sabato, un’équipe infermieristica garantisce prestazioni di base come iniezioni, misurazione della pressione, della glicemia, medicazioni semplici e controllo dei parametri vitali, ma anche interventi più complessi, sempre su appuntamento. Per i residenti il servizio è gratuito, fatta eccezione per alcune prestazioni infermieristiche avanzate che restano comunque a tariffe agevolate: una scelta che rende l’ambulatorio uno strumento concreto di equità e attenzione sociale. Accanto all’attività infermieristica, l’ambulatorio ospita anche il punto prelievi, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Ogni mattina, dalle 7.30 alle 9.30, è possibile effettuare esami del sangue e consegnare campioni biologici, con ritiro referti e informazioni nelle ore successive. Un servizio che evita spostamenti verso strutture più lontane e alleggerisce il carico su ospedali e laboratori, mantenendo al centro il cittadino e i suoi tempi. È attivo anche il servizio di prelievo a domicilio, su prenotazione, pensato per chi ha difficoltà a muoversi. I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan l’importanza di questo presidio: solo nel 2025 sono state erogate 7.955 prestazioni tra attività infermieristiche e ambulatoriali. Un dato che testimonia quanto l’ambulatorio sia entrato nella quotidianità di Inveruno, diventando un tassello essenziale della rete dei servizi pubblici. In un’epoca in cui la sanità sembra spesso distante e complicata, l’ambulatorio comunale di Inveruno dimostra che la prossimità è ancora possibile. Un servizio semplice, concreto, umano, che ogni giorno traduce in gesti e numeri un principio fondamentale: la salute è un bene comune.
