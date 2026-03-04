Vaccinazione contro l’HPV

La vaccinazione anti-HPV, gratuita per ragazze e ragazzi adolescenti, è sicura ed efficace e rappresenta, insieme ad una sessualità protetta e consapevole, lo strumento più importante per prevenire l’infezione e le sue complicanze.

In occasione della Giornata mondiale contro l’HPV che si celebra oggi in tutto il mondo, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione contro il Papillomavirus Umano, l’infezione più diffusa e responsabile di condilomi, lesioni pre-cancerose e diverse forme neoplastiche.

La vaccinazione anti-HPV, gratuita per ragazze e ragazzi adolescenti, è sicura ed efficace e rappresenta, insieme ad una sessualità protetta e consapevole, lo strumento più importante per prevenire l’infezione e le sue complicanze.

“Vaccinare contro l’HPV significa compiere una scelta concreta di tutela della salute futura dei nostri ragazzi”, dichiara Martino Barretta, Responsabile Area Vaccini e Immunizzazioni della FIMP. “Come Pediatri di Famiglia siamo al fianco delle famiglie per offrire informazioni chiare, basate su evidenze scientifiche, e accompagnarle lungo un percorso di prevenzione consapevole”.

