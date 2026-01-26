Vanzaghello sceglie di “restare umana” nel Giorno della Memoria

Una mostra per non dimenticare... Il momento più simbolico sarà oggi martedì 27 gennaio alle ore 11, con la riflessione al cippo di Anne Frank insieme alle scolaresche.

Riflettere, conoscere, non dimenticare. Anche quest’anno Vanzaghello si prepara a vivere il Giorno della Memoria con un’iniziativa che unisce cultura, scuola e comunità. Dal 27 al 31 gennaio la Biblioteca comunale ospiterà la mostra di pannelli “Restiamo Umani. Dieci eroi che si sono opposti al nazifascismo”, tratta dall’omonimo volume edito da La Memoria del Mondo. Un percorso che racconta storie di donne e uomini che, anche nei momenti più bui del Novecento, seppero scegliere il coraggio, la solidarietà e il rispetto della dignità umana.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca e sarà al centro anche di incontri dedicati alle scuole primarie e secondarie, pensati per aiutare i più giovani a comprendere il valore della memoria attraverso esempi concreti di resistenza morale.

Il momento più simbolico sarà martedì 27 gennaio alle ore 11, con la riflessione al cippo di Anne Frank insieme alle scolaresche: un gesto semplice ma carico di significato, per ricordare una delle vittime più emblematiche della Shoah e ribadire che la memoria è un impegno che riguarda tutti. Un’iniziativa che invita la comunità a fermarsi, ascoltare e, oggi più che mai, restare umani.

