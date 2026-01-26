Record di cioccolato

Il treno, interamente realizzato in cioccolato, lungo 55,27 metri e del peso di 28 quintali, ha battuto il precedente primato mondiale.

“Con eventi come questo dimostriamo che Milano Cortina 2026 non è solo sport, ma promozione dei territori, delle imprese e del saper fare lombardo. Il record mondiale superato oggi è un risultato che resterà nella memoria collettiva anche dopo il 2026”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando il superamento del Guinness World Records del treno di cioccolato più lungo del mondo, avvenuto questa mattina in Piazza Città di Lombardia con il progetto ‘Winter Games Express’.

Il treno, interamente realizzato in cioccolato, lungo 55,27 metri e del peso di 28 quintali, ha battuto il precedente primato mondiale, come certificato dalla misurazione ufficiale dei giudici del Guinness World Records durante ‘La Giornata del Record’, ospitata a Palazzo Lombardia.

“La Lombardia - ha aggiunto il presidente Fontana - è la prima regione italiana per valore della produzione agroalimentare, con un fatturato di circa 50 miliardi di euro, pari al 19% del totale nazionale, ed è leader anche per export e valore aggiunto. Valorizzare questi saperi significa investire in occupazione, competenze e competitività”.

Il progetto, presentato nei giorni scorsi a Brescia presso il CAST – Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità - rientra nel programma delle Olimpiadi della Cultura promosse da Regione Lombardia, in concomitanza con Milano Cortina 2026, ed è stato realizzato sotto la guida del maestro cioccolatiere Andrew Farrugia.

“La Lombardia - ha concluso il presidente - è conosciuta come la regione del lavoro e dell’impresa, ma c’è anche un tratto che forse si racconta meno: il grande cuore dei lombardi. Una comunità che, quando c’è da sostenere chi ha bisogno, risponde sempre con generosità concreta. Questo record dimostra che sviluppo, creatività e solidarietà possono andare insieme”.

Il progetto, infatti, è mirato a sostenere gli hospice di Bergamo e Malta con un ruolo centrale dell'Associazione Cure Palliative, rappresentata in piazza Città di Lombardia dalla presidente Aurora Minetti, cui la platea ha rivolto un sentito ringraziamento e un caloroso applauso.

L’iniziativa ha coinvolto scuole, consorzi e realtà del territorio e prevede finalità solidali, con il sostegno a progetti benefici in Italia e a Malta, Paese d’origine del maestro cioccolatiere.

All'evento sono intervenuti anche gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna e Enti locali) Franco Lucente (Trasporti), Paolo Franco (Casa e housing sociale), i consiglieri regionali Giovanni Malanchini e Roberto Anelli, l'eurodeputato Lara Magoni, il presidente di Sacbo (Società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio) Giovanni Sanga, Andrea Bonati e Luigi Groli, rispettivamente presidenti del Consorzio pasticcieri di Bergamo e Brescia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!