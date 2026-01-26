Successo per il taekwondo del Maestro Vincenzo Spinosa

La squadra di taekwondo del Maestro Vincenzo Spinosa si conferma la migliore del circuito Endas/Unitam e sogna la partecipazione ai Campionati del Mondo GTTF 2026

Si è svolta nel weekend la prima edizione del Trofeo Nord Italia di taekwondo "Cittá di Lonate Pozzolo", a cui hanno partecipato oltre 150 atleti provenienti da numerose associazioni sportive lombarde e venete.

La competizione ha inaugurato la stagione agonistica Endas/Unitam, che quest'anno - con l'inserimento nel circuito della Global Traditional Taekwondo Federation - prevede anche la partecipazione dei migliori atleti ai Campionati del Mondo GTTF, che si svolgeranno alla PhilSports Arena di Pasig City, a Manila (Filippine), dal 26 al 28 giugno.

I risultati nelle gare del weekend

Dopo le numerose vittorie nelle gare Endas/Unitam del 2025, nazionali ed internazionali, l'Olimpic Taekwondo Valerio Spinosa si è confermata la migliore squadra anche nelle competizioni dello scorso weekend, trionfando sia nella disciplina delle Forme (Poomse) di sabato 24 gennaio, sia in quella dei Combattimenti (Kyorugi) di domenica 25 gennaio.

In particolare, nella gara di Forme, i ragazzi del Maestro Spinosa hanno conquistato ben 12 ori (con Copertino Lucia Alessia, Rolla Letizia, Copertino Fabio, Valassina Andrea, Raimondi Alice, Somaggio Federico, Vismara Giovanni, Olgiati Asia, Brazzorotto Nicole, Locci Gabriele, Bertani Sergio, Bozzi Sophie), 10 argenti (con Calero Darian, Cassani Martina, Roccato Davide, Piccoli Simone, Moscatelli Pietro, Barbato Giulia, Lotrecchiano Lorenzo, Cuviello Manuele, Roccato Nicolò, Granaci Aliona) e 8 bronzi (con Caivano Mattia, Cruz Salazar Josè, Somaggio Emanuele, Salmoiraghi Matteo, Moscato Laura Anita, Bacchetta Greta, Bozzi Nicole, Bongarzone Roberto).

Nelle gare di Combattimento, l'Olimpic ha poi vinto altri 8 ori (con Raimondi Andrea, Roccato Nicolò, La Spada Antonio, Mohamed Ndiaye, Bongarzone Roberto, Moscatelli Pietro, Cuviello Manuele e Lotrecchiano Lorenzo), 3 argenti (con Bozzi Sophie, Vismara Giovanni e Bozzi Nicole) e 1 bronzo (con Bertani Sergio).

Le parole del Maestro Vincenzo Spinosa a fine gara

"Iniziamo questo 2026 trionfando come migliore squadra nella prima edizione di questo nuovo Trofeo del circuito Endas/Unitam/Global Traditional Taekwondo Federation", precisa il Maestro Vincenzo Spinosa, che allena gli atleti dell'Olimpic dopo la prematura scomparsa del fratello Valerio. "A causa della pausa natalizia abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara, ma l'intenso lavoro svolto per partecipare agli Internazionali d'Italia dello scorso novembre ci ha dato la possibilità di presentarci a questo evento comunque pronti e i risultati confermano l'ottimo livello atletico e tecnico raggiunto. Posso soltanto ringraziare i ragazzi e i genitori che stanno credendo nel nostro progetto, che non è soltanto sportivo, ma è soprattutto umano: cercare - attraverso il taekwondo - l'equilibrio e la forza necessari per affrontare anche le difficoltà della vita, per conquistare le medaglie più importanti nelle sfide fuori dal tatami. Questo ci ha insegnato Valerio e continueremo a custodire nel cuore il suo grandissimo esempio, per allenare non soltanto i muscoli, ma soprattutto la mente e lo spirito."

Conclude il Maestro Spinosa ricordando le competizioni dei prossimi mesi: "La nostra stagione agonistica è appena iniziata, ma sono già calendarizzati i prossimi impegni del 7 e 8 marzo (con il Trofeo interregionale Manfredi), dell'11 e 12 aprile (con il Trofeo Nord Italia Città di Magnago) e del 16 e 17 maggio (con la quarta edizione del Trofeo Internazionale "Memorial Valerio Spinosa").

Nel calendario delle competizioni Endas/Unitam, quest'anno c'è anche il Campionato del Mondo organizzato dalla Global Traditional Taekwondo Federation, che si terrá a fine giugno a Manila. Per ora è per noi soltanto un sogno, ma vogliamo conservarlo ... perché senza sogni non si parte e senza cuore non si vince!".

