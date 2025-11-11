A Somma Lombardo il primo confronto pubblico tra istituzioni e associazioni sull’impatto dell’aeroporto.

Un confronto vero, finalmente condiviso, tra chi vive il territorio e chi ne orienta lo sviluppo. È con questo spirito che giovedì 14 novembre 2025, alle ore 20.45 presso la Sala Giovanni Paolo II della Biblioteca comunale di via Marconi 6, si terrà il convegno “Malpensa: parla il territorio”, promosso da un ampio gruppo di associazioni e comitati ambientali che da anni seguono con attenzione l’evoluzione dello scalo varesino e le sue ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.

L’incontro – organizzato in forma di tavola rotonda – metterà attorno allo stesso tavolo i rappresentanti istituzionali dei Comuni del territorio: dal Presidente del CUV (Consorzio Urbanistico Volontario) ai delegati del raggruppamento dei Comuni di Seconda Fascia COR2, fino ai rappresentanti dei Comuni dell’Ovest Ticino e del Nord Milanese, oltre ai portavoce delle realtà aderenti alla Rete Comitati Malpensa (RCM).

Al centro del dibattito, i temi più attuali e controversi: il Masterplan di Malpensa, recentemente approvato dalla VIA, e i suoi effetti concreti sul territorio, le modalità di controllo, la logica dello sviluppo aeroportuale e il difficile equilibrio tra mobilità, economia e tutela ambientale.

Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di espansione e ai volumi di traffico previsti nei prossimi anni, che rischiano di incidere in modo significativo sulla vivibilità dei Comuni circostanti.

L’iniziativa – sottolineano gli organizzatori – rappresenta una prima assoluta, perché per la prima volta un così vasto territorio si confronterà con una voce unitaria, grazie alla partecipazione di rappresentanti istituzionali e comitati che dialogheranno apertamente, con la possibilità di interventi dal pubblico anche durante il dibattito.

Tra i promotori figurano alcune delle realtà più attive nella difesa del territorio: Bicipace, Legambiente (circoli di Abbiategrasso, Buscate, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Turbigo e Ovest Ticino-Novara), il Comitato “Sopravvivere a Malpensa”, il Coordinamento “Salviamo il Ticino”, l’Ecoistituto della Valle del Ticino, Italia Nostra, LIPU, Uni.Co.Mal, No Polo Logistico Castano Primo, Viva Via Gaggio e altri comitati locali.

“Questo evento – sottolineano gli organizzatori – vuole essere un momento di ascolto e di sintesi, dove le diverse voci del territorio possano finalmente essere riconosciute come interlocutori reali nei processi decisionali che riguardano Malpensa e le comunità che la circondano.”

L’invito è aperto a tutti i cittadini, amministratori e associazioni che credono in un futuro sostenibile e condiviso per il territorio del Ticino e dell’Alto Milanese.

