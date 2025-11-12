L’iniziativa, promossa da Comune, Biblioteca e Cooperativa Effatà, nasce dal desiderio di unire un momento conviviale a un’occasione di sensibilizzazione.

Un pranzo che diventa un gesto di comunità, un’esperienza di condivisione e inclusione.

Domenica 30 novembre 2025 la Biblioteca civica “Gianni Rodari” di Bernate Ticino, in collaborazione con la Cooperativa Effatà e con il Comune, propone una giornata speciale: una gita al ristorante PizzAut di Cassina de’ Pecchi, il locale diventato simbolo in Italia di integrazione e lavoro per ragazzi autistici.

L’iniziativa, dal titolo semplice e diretto – “Andiamo da PizzAut!” – nasce dal desiderio di unire un momento conviviale a un’occasione di sensibilizzazione.

Tra una pizza e un sorriso, i partecipanti potranno conoscere da vicino una realtà che ha fatto dell’inclusione la propria ricetta vincente.

Come recita il motto di PizzAut: “nutriamo l’inclusione”, con passione, professionalità e un pizzico di magia.

Il menù è fisso: giro pizza, bibita, dolce, caffè e coperto; il tutto accompagnato dal trasporto in pullman, per una quota complessiva di 46 euro, calcolata su 50 partecipanti.

Il ritrovo è previsto alle 11.00 a Casate (via IV Novembre, davanti alla Chiesa) e alle 11.15 a Bernate (via Roma 32, davanti alla Biblioteca), per arrivare insieme al pranzo delle 12.30.

Le iscrizioni e il pagamento – in contanti – si raccolgono presso la Biblioteca “Gianni Rodari” (via Roma 32, Bernate Ticino) entro sabato 29 novembre 2025, negli orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30, mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!