Ci saranno i tradizionali mercatini, il presepe, spettacoli, attività per i bambini con la presenza di Babbo Natale e nello spirito vero di questa festa anche una mostra sulla pace.

Domenica 21 dicembre 2025, dalle 10 alle 18, Piazza Mazzini e Via Manzoni ospiteranno il “Tiratardi – Christmas Edition”, una giornata di festa che unisce l’atmosfera più luminosa del Natale a un messaggio forte e condiviso di pace, dialogo, rispetto e convivenza.

Il Tiratardi – Christmas Edition si sarà molto più di un evento natalizio: sarà un’occasione per vivere i mercatini, la musica e la magia delle feste, ma anche per condividere un messaggio chiaro e universale, ricordando che il Natale, oggi più che mai, può essere un gesto collettivo di pace.

Un evento corale che si traduce in un programma ricco di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

La giornata è organizzata dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, ente sostenuto durante tutto l’anno dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in collaborazione con Creare la Nostra Passione, e si svolge con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano.

Il cuore della manifestazione sarà il Villaggio di Natale, che trasformerà il centro del paese in un luogo incantato fatto di luci, musica e incontri. Ad animare le vie ci sarà uno spettacolo itinerante con trampolieri e musicisti, capace di accompagnare il pubblico lungo tutto il percorso della festa. Non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, atteso soprattutto dai più piccoli, che potranno incontrarlo nella sua casetta, visitare la slitta, l’Albero di Natale e partecipare ai laboratori creativi pensati per stimolare fantasia e manualità.

Via Manzoni sarà invece il regno dei Mercatini di Natale, presenti per tutta la durata del Tiratardi Christmas Edition. Tra le bancarelle si potranno trovare artigianato locale, idee regalo, prodotti natalizi e dolciumi tradizionali, in un percorso che invita a passeggiare senza fretta, lasciandosi guidare dai profumi e dai colori delle feste. Un angolo speciale dove riscoprire il valore del fatto a mano e della creatività, grazie anche alla collaborazione con Creare la Nostra Passione.

A completare l’atmosfera natalizia, la Casetta del Presepe e il presepe allestito in Piazza Mazzini, simboli di una tradizione che parla di valori: famiglia, religione, pace.

Accanto alla dimensione più gioiosa del Natale, l’edizione 2025 del Tiratardi introduce e rafforza un messaggio di grande attualità attraverso la Piazza della Pace. Allestita sempre in Piazza Mazzini, lungo il percorso principale dell’evento, ci sarà una mostra promossa dalla Consulta delle Associazioni di San Giorgio su Legnano. Qui saranno esposti gli striscioni della pace realizzati negli anni precedenti, una esposizione a cielo aperto con i lavori dei ragazzi delle scuole dedicati ai temi della pace e della convivenza, oltre a cartelloni e cartoline stampate che raccontano l’impegno della comunità. Uno spazio pensato per essere attraversato e vissuto con attenzione, un invito a fermarsi anche nel pieno della festa per riflettere sul significato più profondo del Natale.

«Il Natale conserva ancora oggi uno spirito autentico e profondo, capace di riportare le persone nelle piazze per un saluto, un augurio sincero, un sorriso scambiato senza fretta. Sono gesti semplici, ma preziosi, che danno senso alle nostre comunità e rafforzano i legami tra le persone. Come Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate crediamo fortemente in questo valore: la vicinanza, la relazione, il sentirsi parte di una stessa storia. È sotto l’ombra di questi campanili che la nostra banca è nata ed è cresciuta, insieme ai territori e alle persone che li abitano, condividendone tradizioni, difficoltà e speranze. Il Natale è anche questo: ritrovarsi, riconoscersi, guardarsi negli occhi e sentirsi comunità. Con questo spirito auguro a tutti un Natale sereno, fatto di pace, di incontri veri e di fiducia nel futuro. Buon Natale», augura a tutti Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Abbiamo lavorato per costruire un evento che fosse davvero della comunità e per la comunità. Vi aspettiamo per condividere una giornata di gioia, tradizione e pace, certi che la partecipazione di ciascuno renderà questo Natale ancora più speciale», inviata tutti in piazza e per le strade del paese il prossimo 21 dicembre la Pro Loco di San Giorgio su Legnano.

