Tre incontri a Milano per chi nelle parrocchie racconta la vita delle comunità.

È tutto pronto per una nuova edizione di “La Parrocchia comunica”, il percorso formativo promosso dalla Diocesi di Milano e dedicato a chi, nelle parrocchie, nelle associazioni o nei movimenti ecclesiali, si occupa di informazione, social media, bollettini e comunicazione comunitaria. Un’iniziativa nata nel 2015 che negli anni è diventata un punto di riferimento per tanti volontari impegnati nel raccontare la vita delle comunità.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: aiutare chi opera nel mondo ecclesiale a comunicare meglio, con strumenti più efficaci e consapevoli, soprattutto in un tempo in cui le notizie corrono veloci e spesso prevalgono polemiche e sensazionalismi.

Durante il percorso i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con giornalisti, docenti ed esperti del settore. Tra gli ospiti ci saranno Elisabetta Soglio, ideatrice e direttrice dell’inserto “Buone Notizie” del Corriere della Sera dedicato al mondo del non profit; Bruno Mastroianni, saggista e formatore; Juan Narbona, docente di comunicazione alla Pontifical University of the Holy Cross; e Marco Bardazzi, giornalista e fondatore di una società di comunicazione. Insieme a loro interverranno anche altri professionisti e testimoni.

Il filo conduttore degli incontri sarà una domanda tanto attuale quanto impegnativa: come comunicare in modo efficace anche quando farlo sembra difficile?

Il tema verrà approfondito in tre diverse mattinate. Il primo appuntamento, il 21 marzo, sarà dedicato alla sfida di raccontare il bene in un mondo mediatico spesso attratto da notizie negative o gossip. L’11 aprile si parlerà invece di come dare visibilità ai contenuti importanti nell’affollato universo digitale. Infine, il 23 maggio, l’attenzione sarà rivolta alla comunicazione nelle situazioni di crisi, quando polemiche e strumentalizzazioni possono rendere ancora più complesso trasmettere messaggi chiari e corretti.

Gli incontri si terranno a Curia Arcivescovile di Milano, nella sala conferenze di piazza Fontana. Per partecipare è richiesta l’iscrizione con una piccola quota. I posti disponibili sono ancora limitati e tutte le informazioni per aderire sono consultabili online.

Un’occasione preziosa, dunque, per chi ogni giorno prova a raccontare storie, esperienze e iniziative delle comunità: perché anche la comunicazione, quando nasce dal servizio e dalla passione, può diventare uno strumento capace di costruire legami e diffondere speranza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!