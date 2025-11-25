Una serata per ResQ

Una cena solidale con menu autunnale per sostenere ResQ Ticino Est; a seguire un docufilm “Un mare di porti lontani. Un omaggio di verità per chi tende le mani ai naufraghi del Mediterraneo”.

Una comunità che sceglie di tendere la mano. È questo lo spirito che animerà la serata di venerdì 28 novembre, quando diverse realtà associative di Cuggiono uniranno le forze per sostenere ResQ – People Saving People, l’organizzazione impegnata nel salvataggio nel Mediterraneo Centrale e nell’accoglienza dei migranti alle frontiere di terra a Trieste, Ventimiglia, Oulx e Rebbio (Como).

A promuovere l’iniziativa sono l’equipaggio di terra ResQ Ticino Est, la Parrocchia San Giorgio Martire, l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’Ecoistituto della Valle del Ticino, insieme alle sezioni ANPI e ACLI di Cuggiono, con il patrocinio del Comune.

Cena solidale in oratorio

La serata prenderà il via alle 19.30 con una cena presso l’oratorio di via Cicogna 8. Il menù propone un piatto tipicamente autunnale — risotto alla zucca — accompagnato da salamella, verze stufate, vino (¼ rosso o bianco), dolce, acqua, caffè e digestivo.

Per chi segue una dieta vegetariana è disponibile, su richiesta al momento della prenotazione, una variante con involtino di verze ripieno di lenticchie.

Il costo è di 20 euro; eventuali richieste aggiuntive di vino sono disponibili a 5 euro/litro. È necessario prenotare entro il 26 novembre scrivendo a ticinoest [at] resq [dot] it oppure tramite WhatsApp al 335 7750744 (Alberto).

Alle 21.00, nella sala cinematografica dell’oratorio, verrà proiettato il docufilm “Un mare di porti lontani. Un omaggio di verità per chi tende le mani ai naufraghi del Mediterraneo”, diretto da Marco Daffra, che sarà presente in sala per un dialogo finale con il pubblico.

Durante la serata saranno presenti anche i volontari dell’equipaggio di terra ResQ Ticino Est, con un banchetto informativo e uno spazio dedicato alla raccolta fondi.

