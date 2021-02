Il risveglio del motociclista

La primavera si avvicina e ogni motociclista scalpita in attesa della prima uscita stagionale. Ecco, allora, grazie al professore Simone Colombo, una scheda di allenamento.

La pausa invernale, e diciamolo anche un po’ questo maledetto lockdown, ha magar intorpidito il fisico del centauro che ha bisogno di rimettersi così in forma per affrontare al meglio la nuova stagione in sella. Ci viene in aiuto il professor Simone Colombo, titolare della palestra Training Institute of motorsport TI sport ASD di Ossona, con una semplice 'scheda' di allenamento. Un allenamento a circuito dedicato a tutti i motociclisti, amanti del Mototurismo e/o a quei motociclisti 'normali', che si vogliono rimettere in forma in vista delle prime uscite stagionali. Il circuito 'Total Body' è composto da 6 esercizi in metodo Amrap di 40’, cioè un lavoro continuo da ripetere più volte possibile in quest’arco di tempo. Non servono attrezzi particolari, solo un minimo di spazio, una parete libera e dei manubri di peso adeguato.

Una breve descrizione degli esercizi

1) Plank: esercizio isometrico da eseguire con spalle abdotte e bacino in retroversione, il focus è sulla muscolatura del torchio addominale. Consiglio di tenere la posizione fino a cedimento tecnico, cioè fino a quando non si riesce a tenere la posizione ottimale ma si comincia a muovere spalle e bacino. Inizierei con 40\50” per poi aumentare il tempo.

2) Push up: classici piegamenti sulle braccia, facendo attenzione a scendere durante il movimento sotto il livello dei gomiti, può essere eseguito con ginocchia appoggiate a terra per i neofiti. Inizierei con 8\10 ripetizioni in base al grado di allenamento.

3) Squat Isometrico: altro esercizio in isometria da eseguire appoggiati a una parete, attenzione a tenere i 90° l’angolo tra gambe e cosce. Anche qui come per il precedente esercizio isometrico in base al grado di allenamento si può arrivare a cedimento tecnico, inizierei sempre con 40\50” fino ad arrivare sopra al minuto.

4) Squat Bulgaro: esercizio monopodalico per lo sviluppo del senso di EQUILIBRIO e PROPIOCEZIONE, il focus dell’esecuzione è su glutei e cosce. Si può utilizzare uno sgabello o una sedia bassa come appoggio per la gamba posteriore. L’esercizio può essere eseguito a corpo libero o impugnando delle bottiglie d’acqua o dei manubri da 5/7 kg. Per le ripetizioni una decina per gamba.

5) Stacco Rumeno: secondo esercizio monopodalico, cercare durante l’esecuzione di tenere le curve fisiologiche della schiena, senza flettersi in avanti con le spalle durante la discesa. Può essere eseguito a corpo libero, con due bottiglie d’acqua o con 2 manubri da 5\7 kg, per il numero di ripetizioni terrei 8 per gamba.

6) Lento Avanti: esercizio di spinta per mobilità dell’articolazione della spalla e rinforzo della muscolatura di trapezio e deltoide. Se non siete sicuri di riuscire a tenere in protezione la parte bassa della schiena potete eseguire gli esercizi da seduti (Consigliato a chi inizia e/o ha problemi alla colonna vertebrale). Ripetizioni 8\10 con due bottiglie d’acqua o 2 manubri da 5/7 kg.

NON DIMENTICATE IL LAVORO AEROBICO

Oltre a questi esercizi sarebbe utile fare una buona base di resistenza aerobica con corsa o cyclette per almeno due volte la settimana con durata di almeno 20/30 minuti ciascuno.

CHI E’ SIMONE COLOMBO

Simone Colomdo preparatore atletico laureato in scienze motorie all’università degli studi di Minano, dal 2013 ha iniziato l’attività di preparatore di Piloti di Motocross sia professionisti che amatori. Oltre a diversi titoli regionali, i piloti da lui allenati raggiunto un titolo Italiano nel 2017, alcuni podi nel campionato Europeo e alcune partecipazioni al Campionato del Mondo. Lui stesso valido Pilota di Motocrosss, da più di vent’anni partecipa regolarmente al Campionato Regionale, dove ha conquistato alcuni titoli , e al Campionato Italiano. Nel 2014-2016-2018 campione regionale Senior 125, nel 2019 e 2020 vice campione Italiano Epoca. Ancora, ha conseguito il titolo di MCB, massoterapista, per seguire gli atleti a 360° anche sotto l’aspetto preventivo e di recupero. Collabora da molti anni con la Games snc, come istruttore e insegnante.

TRAINING INSTITUTE OF MOTORSPORT ASD

Il centro di preparazione fisica fondato da Simone Colombo si trova a Ossona (MI) ed è diventato un punto di riferimento per i Crossisti della zona. Il centro si occupa della preparazione e programmazione specializzata in discipline motoristiche, test fisici, allenamento funzionale, indoboardtraining, massoterapia, servizio bike fit. Il centro offre periodizzazioni degli allenamenti, sia nel periodo preparatorio che durante la stagione agonistica ,allenamenti specifici funzionali, di resistenza e forza, stretching globale, postura, propiocettività. Circuiti crossfit, Kettlebell, sala pesi, trx.

Inoltre un istruttore personale laureato in scienze motorie vi seguirà durante tutta la seduta di allenamento. Possibilità di seduta su appuntamento, con abbonamento o carnet di ingressi.

Per informazioni: telefono 333/2965298.

