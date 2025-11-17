30° Concerto di Santa Cecilia

"In questa 30ª edizione abbiamo inoltre il piacere di ospitare il Coro dei bambini che hanno partecipato nello scorso mese di maggio alla 52ª edizione dello Stefanino d’Oro".

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, la Corale Stefanese diretta dal Maestro Fabio Prina, nell’ambito della rassegna Natale Insieme 2025, presenta il suo 30° Concerto di S. Cecilia.

Aver raggiunto la Trentesima edizione, ci consente di affermare con orgoglio di rappresentare un segno tangibile della passione, della costanza e dell’impegno culturale del nostro territorio.

L’estate appena trascorsa ci ha visti protagonisti con diverse associazioni artistiche dei comuni limitrofi dell’ambizioso progetto Opera in Piazza con la “messa in scena” dell’opera L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, e ora siamo di nuovo qui, per questo tradizionale appuntamento, a raccontare in musica storie di comunità e di fede.

In questa 30ª edizione abbiamo inoltre il piacere di ospitare il Coro dei bambini che hanno partecipato nello scorso mese di maggio alla 52ª edizione dello Stefanino d’Oro, ed il Corpo Musicale S. Cecilia di Magnago e Bienate diretto dal Maestro Mario Arrigoni. Ingresso libero.

