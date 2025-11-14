meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 13°
Ven, 14/11/2025 - 20:20

data-top

venerdì 14 novembre 2025 | ore 20:31

Cassoeula, il profumo di San Martino: una tradizione che unisce tavola e identità

Secondo la tradizione, la cassoeula si prepara proprio dopo la festa di San Martino, l’11 novembre, quando le prime gelate “addolciscono” la verza e la rendono perfetta per essere cucinata. E voi, come la cucinate?
Sapori - Cassoeula

Nei paesi della provincia di Milano, e in particolare a Inveruno, l’arrivo di novembre non porta solo nebbia e giornate più corte, ma anche un profumo intenso e familiare che si diffonde dalle cucine e dalle piazze: quello della cassoeula. Piatto povero per eccellenza della tradizione contadina lombarda, la cassoeula — con le sue costine, cotenne e verze — è diventata simbolo di convivialità, calore domestico e festa popolare.

Secondo la tradizione, la cassoeula si prepara proprio dopo la festa di San Martino, l’11 novembre, quando le prime gelate “addolciscono” la verza e la rendono perfetta per essere cucinata. Un tempo, questo periodo coincideva con la fine dei lavori agricoli e con la macellazione del maiale: un momento atteso nelle campagne, perché nulla andava sprecato. Così, le parti meno nobili della carne – piedini, cotenne, costine – trovavano nuova vita in un piatto che sapeva riscaldare corpo e spirito.

A Inveruno, dove la Festa di San Martino è tra le più antiche e sentite della zona, la cassoeula è una presenza immancabile nei menù delle trattorie, nelle cucine delle famiglie e persino negli stand della Fiera. C’è chi segue la ricetta “classica”, chi aggiunge un tocco personale – un po’ di vino rosso in più, un pomodoro per dare colore, o un tempo di cottura che sfiora le tre ore – ma per tutti resta un rito. Spesso, infatti, intere compagnie o associazioni si ritrovano a prepararla in grandi pentoloni, condividendo non solo il cibo ma anche il racconto di una tradizione che profuma di radici.

La cassoeula, in fondo, è più di un piatto: è un legame con la terra e con la comunità. A Inveruno come a Cuggiono, Arconate, Ossona o Magenta, celebra la cultura del “fare insieme” e la saggezza popolare che sa trasformare la semplicità in gusto. Ed è forse per questo che, anche nell’epoca dei ristoranti gourmet e delle cucine fusion, ogni novembre la cassoeula torna protagonista. Perché basta il suo aroma, che invade le vie dei paesi e le fiere di San Martino, per ricordarci chi siamo e da dove veniamo.

Come dice un vecchio proverbio milanese: “Quand gh’è la cassoeula, gh’è compagnia.”
E, ancora oggi, è proprio così.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un dolce divenuto simbolo della Festa: la Piota
Sapori - La Piota
Gustosa, fatta con ingredienti poveri, ma capace anche di donare aiuto: da domani a lunedì sarà il 'dolce' tipico dell'Antica Fiera di San Martino.
Il pasto come esperienza educativa
Sapori - Dussmann Service
A Inveruno e Vanzaghello menù studiati per coniugare equilibrio nutrizionale, attenzione alla stagionalità e rispetto dell’ambiente.
Il record delle 7000 Piote...
Inveruno - Il banco Piota all'Antica Fiera di San Martino 2024
Il dolce tipico si consolida, anno dopo anno, come binomio con la Fiera di San Martino. Quest'anno per Antico Forno Garavaglia una produzione davvero da record. E tanta solidarietà.

Invia nuovo commento