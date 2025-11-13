Il progetto per la piazza

La variazione più evidente riguarda la riduzione delle aree verdi per mantenere una visuale più ampia e pulita sulla facciata della chiesa, considerata il principale bene da tutelare.

Giovedì 30 ottobre la Sala Fossati di Palazzo Kuster ha accolto un pubblico numeroso – presente in sala e collegato online – per la seconda serata di illustrazione del progetto di riqualificazione di Piazza San Giorgio, uno degli interventi più attesi e simbolici per il centro storico di Cuggiono. A guidare la serata è stato il sindaco Giovanni Cucchetti, che ha ribadito gli obiettivi principali affidati ai progettisti: moderazione del traffico, pedonalizzazione e valorizzazione della socialità. “Vogliamo restituire la piazza ai cittadini – ha spiegato – trasformandola in uno spazio di incontro e relazione, dove il traffico non sia più protagonista ma semplice cornice”. Il primo cittadino ha anche ricordato la struttura economica dell’intervento: il progetto è suddiviso in tre lotti per un costo complessivo di 1 milione e 884 mila euro. Il primo lotto, dedicato proprio alla piazza, ammonta a 687 mila euro, finanziati tramite un mutuo comunale. “La scelta – ha sottolineato l’assessore Guzzini – è stata attentamente ponderata. Abbiamo acceso il mutuo solo dopo aver avuto la certezza della copertura finanziaria, così da non compromettere l’equilibrio di bilancio negli anni futuri”. Dopo l’approvazione definitiva arrivata il 27 ottobre dalla Sovrintendenza, il progetto sarà ora sottoposto alla Giunta comunale per il via libera formale. Seguirà la gara d’appalto per individuare la ditta esecutrice dei lavori, che potranno partire a inizio 2026 con una durata prevista di circa quattro mesi. Durante la presentazione, l’ingegner Castelli ha illustrato le modifiche apportate rispetto al pre-progetto presentato a febbraio: differenze minime, nate da un lungo percorso di confronto con la Sovrintendenza. La variazione più evidente riguarda la riduzione delle aree verdi per mantenere una visuale più ampia e pulita sulla facciata della chiesa, considerata il principale bene da tutelare. Anche i parcheggi sono stati ridotti: dei tre inizialmente previsti, ne resterà solo uno, riservato ai disabili. L’architetto Binda ha infine ripercorso la genesi del progetto, mostrando le tavole definitive che disegnano una piazza più ordinata, armoniosa e pensata per la fruizione pedonale. “Questo intervento è una cosa importante, l’inizio di un percorso per valorizzare e rendere più bella la nostra piazza - ci commenta l’assessore Sandro Guzzini - La nostra idea è infatti quella di privilegiare il pedone sul traffico. Purtroppo il paese è attraversato dalla provinciale, ma questo è un primo passo per portare il paese a una situazione di decoro migliore rispetto a quella attuale. Dalla piazza crediamo ci sarà un nuovo inizio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!