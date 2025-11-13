Riscossa UYBA: vince 3-0 su Cuneo

La MVP della serata è Melanie Parra, autentica trascinatrice: per la schiacciatrice messicana 14 punti, con due ace, un ottimo 54% di ricezione positiva e grande lucidità nei momenti caldi del match.

La Eurotek Laica UYBA ritrova il sorriso e la vittoria: alla e-work arena le farfalle superano nettamente la Honda Cuneo Granda Volley per 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e conquistano tre punti preziosi che le portano a quota 9 in classifica. Una prova di forza e di carattere per la squadra bustocca, che ha condotto l’incontro quasi sempre con autorità, cedendo qualcosa solo nel secondo set, ma senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo del match.

Coach Barbolini parte con una novità nello starting six: Torcolacci parte titolare al centro sin dal primo minuto, garantendo solidità e presenza a muro. Dal secondo set entra anche Eckl, al posto di Van Avermaet, contribuendo con concretezza alla causa biancorossa. La UYBA impone fin da subito il proprio ritmo: precisa al servizio, efficace in attacco e ordinata in difesa, non lascia scampo a una Cuneo in difficoltà, che deve anche fare i conti con la sfortuna — Martinez è costretta a uscire nel finale del secondo set per infortunio, mentre Pritchard resta ai box e viene sostituita in banda da Rivero dallo start.

La MVP della serata è Melanie Parra, autentica trascinatrice: per la schiacciatrice messicana 14 punti, con due ace, un ottimo 54% di ricezione positiva e grande lucidità nei momenti caldi del match. Accanto a lei brilla Obossa, top scorer dell’incontro con 19 punti, mentre Alessia Gennari si conferma riferimento di equilibrio e personalità, chiudendo con 9 punti e un 42% offensivo. Fondamentale anche il contributo di Pelloni, perfetta in ricezione (80% di positiva) e sempre presente nelle dinamiche difensive.

A Cuneo non bastano i 15 punti di Pucelj, l’unica a trovare continuità in attacco. La UYBA torna finalmente a mostrare la sua migliore versione: aggressiva, compatta e determinata. Una vittoria netta e convincente, che rilancia la squadra in classifica e soprattutto nel morale, in vista dei prossimi impegni di campionato. Le farfalle sono tornate a volare.

La partita: il primo set è tutto di marca biancorossa: le farfalle approcciano bene, servendo con profitto (due ace per Parra) e la UYBA prende subito il largo e amministra il vantaggio senza troppi patemi, con Obossa protagonista (7 punti nel parziale, fino al 25-22). Nel secondo set Salvagni prova Martinez per Rivero, mentre Barbolini mette in campo Eckl per Van Avermaet: la gara si gioca ora punto a punto (17-17, bene Gennari con 5 punti nel game) ma nel finale sale in cattedra Parra (5 nel set) che lancia le farfalle, mentre Cuneo perde proprio Martinez per infortunio (torna in campo Rivero). Obossa, anche per lei 5 punti, è straripante e le farfalle arrivano veloci al 25-19. Nel terzo set Salvagni schiera Allaoui al palleggio e Koulisiani al centro, mentre la UYBA conferma il sestetto nel secondo parziale con Eckl a far coppia con Torcolacci al centro: la squadra biancorossa torna ora padrona del gioco, conducendo dall'inizio con sicurezza con Obossa e Parra ancora sugli scudi (7 e 5 punti rispettivamente). Finisce 25-22, ma il risultato del set non è mai in discussione.

