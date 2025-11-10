UYBA cade a Monviso

La UYBA si è disunita, lasciando campo libero alle avversarie che hanno dominato il secondo set, chiuso 25-16.

Deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria la Eurotek Laica UYBA, sconfitta per 3-1 sul difficile campo di Villafranca Piemonte dalle padrone di casa del Monviso Volley. Un risultato amaro per le farfalle, che avevano iniziato la gara nel migliore dei modi, mostrando autorità e qualità nel primo parziale, prima di subire la rimonta delle piemontesi e di smarrirsi nei set successivi.

E dire che l’avvio era stato promettente per la squadra di coach Barbolini, in campo con il consueto 6+1 e capace di portarsi avanti 22-18 nel primo set grazie a un gioco ordinato e incisivo. Ma nel finale è arrivata la svolta: il servizio di Davyskiba e gli attacchi di D’Odorico hanno ribaltato l’inerzia del parziale, regalando a Monviso il vantaggio iniziale.

Da quel momento, la UYBA si è disunita, lasciando campo libero alle avversarie che hanno dominato il secondo set, chiuso 25-16. Nel terzo parziale Barbolini prova a cambiare qualcosa: dentro Battista e Torcolacci, e la squadra ritrova equilibrio e convinzione. Anche grazie all’ottima prova di Parra (16 punti, top scorer biancorossa), le farfalle riescono a riaprire la partita accorciando le distanze.

La speranza però dura poco. Nel quarto set il Monviso torna a imporre il proprio ritmo, trascinato da una super Malual, eletta MVP del match con 20 punti, e da una Davyskiba in grande spolvero (19 punti, di cui 5 ace). Fondamentali anche i rientri di D’Odorico (12 punti) e del libero Moro, assenti nell’ultima uscita, che hanno dato solidità e continuità alla formazione piemontese.

Per la Eurotek Laica UYBA resta la delusione per un’altra occasione sfumata, ma anche la consapevolezza che, a tratti, la squadra ha mostrato buone trame di gioco e la capacità di mettere in difficoltà un avversario di livello. Il cammino è ancora lungo, ma servirà più continuità per tornare presto al successo. Da rivedere sicuramente qualcosa soprattutto a muro: solo uno in giornata per le farfalle, contro 9 delle padrone di casa.

