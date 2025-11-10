La Futura Volley c’è! Alla Soevis Arena le biancorosse stendono Brescia

La difficile settimana del club bustocco - che ha incassato due k.o.netti con Talmassons e Altafratte e lo scorso venerdì ha preso la sofferta decisione di esonerare Gianfranco Milano - si chiude quindi con un grandissimo sorriso, che riporta all’interno della squadra fiducia.

Finalmente! Festa grande alla Soevis Arena, dove la Futura Volley Giovani può gioire per la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi. Busto Arsizio sceglie la difficile sfida contro un’avversaria di rango come Brescia per risorgere dopo un avvio di Regular Season da cinque sconfitte in sei gare; le biancorosse centrano il primo successo da tre punti, bagnando nel migliore dei modi l’esordio in panchina da capo allenatore di Mauro Tettamanti. La difficile settimana del club bustocco - che ha incassato due k.o.netti con Talmassons e Altafratte e lo scorso venerdì ha preso la sofferta decisione di esonerare Gianfranco Milano - si chiude quindi con un grandissimo sorriso, che riporta all’interno della squadra fiducia, serenità e ulteriore voglia di risalire la china. In una Soevis Arena ribollente, Rebora e compagne giocano una gara di altissimo livello e grande applicazione, riuscendo a contenere il forte attacco della Millenium (costretta a fare a meno di Vittoria Prandi tenuta a riposo precauzionale per un risentimento muscolare). Busto Arsizio fa meglio delle giallonere di fatto in tutti i fondamentali, e trova in Alice Farina l’inesauribile pila che dà energia e spinta per quattro set, chiusi col titolo di MVP (20 punti con 2 ace 4 muri e sul 73% offensivo!). In doppia cifra anche Veronica Taborelli (15 col 38%), Marika Longobardi (12 punti), Bianca Orlandi (11 preziosissimi punti con 2 ace e un ottimo impatto sul match, e Kateryna Tkachenko (10 e a tratti incontenibile). Senza dimentica la regia lucida e di carattere di Helena Sassolini, l’energia di Sofia Rebora e Alessandra Talarico e la presenza in seconda linea di Sophie Blasi (76% di ricezione positiva).

L’11 novembre dello scorso anno Mauro Tettamanti subentrò sulla panchina della Focol in B1 col club legnanese penultimo e lo portò ad un soffio dai playoff; l’auspicio di tutti è che stavolta, tra corsi e ricorsi, possa fare ancora meglio.

