Una Futura bella per larghi tratti lascia i tre punti ad Altafratte

Secondo viaggio a vuoto consecutivo per la Futura Volley Giovani, che purtroppo non raccoglie punti sul campo della Nuvolì Altafratte, arrendendosi per 3-1. Busto Arsizio ci prova, ritrovando tra le titolari capitan Sofia Rebora e Kateryna Tkachenko, ma non riesce ad opporsi fino in fondo al gioco in gran fiducia della formazione padovana, che con i tre punti messi in cassaforte stasera è la nuova capolista del girone B (sei successi in altrettante gare). Negli occhi del gruppo biancorosso e dei suoi tifosi restano le immagini della squadra brillante e determinata vista dal finale del secondo set, per tutto il terzo e nel finale del quarto: libera di mente e col braccio sciolto che ha messo all’angolo la Nuvolì. Purtroppo però non è bastato per risalire la china e strappare almeno il tie-break ma è da qui che la formazione allenata da coach Gianfranco Milano dovrà ripartire. Obbligatoriamente, perchè la classifica resta deficitaria e all’orizzonte si profila già l’ultimo dei tre probitivi impegni nel giro di una settimana per Rebora e compagne: il derby di domenica con la Millenium Brescia. In casa bustocca la top scorer è Taborelli con 16 punti e il 41%; ottimo l’impatto di Longobardi, che griffa 11 punti col 45%, in crescita Tkachenko (11 col 35%).

