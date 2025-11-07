UYBA verso Villafranca Piemonte

Coach Enrico Barbolini ha lavorato su diversi aspetti del gioco biancorosso, con l’obiettivo di restituire brillantezza e concretezza alla sua squadra.

Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle 17.00, l’Eurotek Laica UYBA torna in campo sul taraflex della Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per affrontare le padrone di casa della Wash4Green Monviso Volley (ex Pinerolo). Una sfida delicata e ricca di insidie, nella quale le farfalle sono chiamate a riscattare la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro Macerata.

La settimana che ha preceduto la gara è stata caratterizzata da allenamenti intensi e da una profonda analisi dei motivi che hanno portato al passo falso alla e-work arena: coach Enrico Barbolini ha lavorato su diversi aspetti del gioco biancorosso, con l’obiettivo di restituire brillantezza e concretezza alla sua squadra. La trasferta piemontese rappresenta per la UYBA un’occasione importante per rialzare la testa in un impianto tradizionalmente difficile per tutti.

Nonostante i soli 5 punti raccolti finora e il recente 3-0 subito a Milano, Monviso è una formazione ben costruita e tutt’altro che arrendevole. Coach Marchiaro dovrebbe affidarsi alla regia di Battistoni in diagonale con Malual, alla coppia di centrali Akrari–Sylves, alle bande D'Odorico e Davyskiba con Moro libero.

Sul fronte biancorosso, è atteso in campo il 6+1 abituale, anche se Barbolini potrebbe scegliere qualche jolly dalla panchina: le recenti prestazioni di Battista e Torcolacci, spesso subentrate con buon rendimento, offrono soluzioni ulteriori alla guida tecnica.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: quattro successi a testa nei confronti diretti, a conferma dell’equilibrio che caratterizza questa sfida.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World TV a partire dalle ore 17. Come di consueto, saranno disponibili aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali biancorossi.

Le farfalle sono pronte: serve una prova di carattere per tornare subito a muovere la classifica e recuperare fiducia.

Così Alice Torcolacci: "Dopo la partita con Macerata sicuramente c'è stato un po' di sconforto, ci è dispiaciuto, abbiamo perso punti importanti, ma siamo tornate in palestra con la giusta mentalità: positive e con tanta voglia di migliorare e lavorare sugli aspetti che funzionano meno. Ora c'è Monviso che è un'ottima squadra che secondo me non si è ancora espressa al suo meglio. Sarà una partita combattuta e non facile, credo che dobbiamo pensare a quello che non ha funzionato nelle scorse partite e sicuramente riusciremo ad approcciare al meglio la gara".

