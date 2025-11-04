meteo-top

"Uniti nel ricordo dei Caduti e nel valore della Pace"

"Ricordare il 4 novembre – ha sottolineato il Sindaco – significa onorare chi ha difeso la libertà e l’indipendenza dell’Italia, ma anche rinnovare l’impegno a costruire un futuro fondato sul dialogo e sulla solidarietà tra i popoli".
Arconate - Celebrazioni 4 novembre 2025

Anche Arconate ha celebrato, questa mattina, il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che ogni anno, il 4 novembre, invita a fermarsi per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Alla presenza del Sindaco On. Mario Mantovani, delle autorità civili, religiose e militari, e di numerosi cittadini, si è svolta la cerimonia commemorativa in onore dei Caduti di tutte le guerre. Un momento solenne e sentito, in cui l’intera comunità arconatese si è ritrovata per ribadire il valore della memoria, dell’unità nazionale e della pace.

«Ricordare il 4 novembre – ha sottolineato il Sindaco – significa onorare chi ha difeso la libertà e l’indipendenza dell’Italia, ma anche rinnovare l’impegno a costruire un futuro fondato sul dialogo e sulla solidarietà tra i popoli».

La ricorrenza ha rappresentato, ancora una volta, un’occasione per riflettere sull’importanza della coesione sociale e del senso di appartenenza a una comunità che, pur nelle sue differenze, trova nella pace e nella collaborazione i propri valori fondanti.

Con la deposizione della corona al monumento ai Caduti e il raccoglimento in preghiera, Arconate ha voluto testimoniare la propria riconoscenza verso coloro che, con il loro sacrificio, hanno reso possibile un’Italia libera e unita.

