La 418esima Antica Fiera di San Martino

“Quattrocentodiciotto anni di storia non sono solo un numero, ma un lungo percorso che lega indissolubilmente il nostro presente al passato più autentico", ha detto la sindaca Nicoletta Saveri.

Nel solco di una tradizione che risale a più di quattro secoli fa, da venerdì 14 a lunedì 17 novembre si svolgerà a Inveruno la 418esima edizione dell’Antica Fiera di San Martino.

Venerdì alle ore 18 si terrà l’inaugurazione dell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, che sarà visitabile fino alle ore 22 per potersi godere in anteprima un assaggio dell’intera manifestazione; subito dopo, alle ore 19, ci sarà uno spettacolo di luci e colori, che sarà replicato sabato nello stesso luogo ma alle ore 18.

L’inaugurazione istituzionale della manifestazione si svolgerà sabato 15 novembre, alle ore 9.45, nella sala ‘Virga’ della Biblioteca Comunale.

Poi, la manifestazione entrerà nel vivo, con stand, esposizioni e appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti.

Nei padiglioni di viale Piemonte, sarà allestita la rassegna ‘Custodi di biodiversità’, patrocinata da Regione Lombardia: sotto il tendone ci sarà la fattoria didattica con animali da allevamento e da cortile, dove i bambini potranno scoprire la vita rurale grazie a visite guidate e laboratori interattivi (‘Impara a mungere con la mucca Margherita’, ‘Sì alle bombe, ma di semi’, ‘La natura che gira’ e ‘Il filo fiorisce’), ai giri guidati sui pony di ‘Bimbi in sella’ e alla mostra avicola a cura dell’Associazione Lombarda Avicoltori.

Nell’area espositiva di via Manzoni e via Liguria, dove sarà collocato un punto ristoro, saranno allestiti stand commerciali e artigianali, tra i quali quello a cura di Coldiretti ‘Campagna amica’, una mostra-mercato di coniglicoltura e un’esposizione di prodotti del Consorzio agricolo del Parco del Ticino.

Le due aree espositive saranno aperte sabato, domenica fino alle ore 22 e lunedì fino alle 18: i visitatori hanno quindi la possibilità di visitare e vivere la Fiera sia durante il giorno sia durante le ore serali.

Domenica mattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa di ringraziamento, seguita dalla sfilata e benedizione delle macchine agricole.

Lunedì, dalle ore 8 e fino alle 18, il paese vivrà la tradizionale ‘Fiera delle merci’, con tantissime bancarelle in piazza san Martino e nelle vie circostanti.

La Fiera di san Martino non offre però solo stand, gastronomia e occasioni di svago, ma anche occasioni di approfondimento di carattere sociale e culturale. “Quattrocentodiciotto anni di storia non sono solo un numero, ma un lungo percorso che lega indissolubilmente il nostro presente al passato più autentico - ha detto la sindaca Nicoletta Saveri - La Fiera è il cuore pulsante delle nostre tradizioni locali, un appuntamento che onora le radici, il lavoro e la convivialità che da sempre definiscono la comunità di Inveruno e Furato. Da sempre abbiamo interpretato questo evento come un’occasione per guardare al futuro che deve essere sostenibile, innovativo e rispettoso del territorio che ci ospita: guardare all'agricoltura in modo creativo significa innovare i processi, valorizzare i prodotti locali in modi inesplorati e rendere l'impresa agricola un modello di sostenibilità economica ed ecologica”.

In questa direzione vanno i tre incontri dal titolo ‘Agricoltura creativa - per il futuro del nostro cibo” (in programma in sala ‘Virga’ venerdì alle ore 21, sabato alle ore 17, e lunedì alle ore 10) e la mostra fotografica ‘Autonomia indigena - Reportage dall’Amazzonia venezuelana’ con le splendide immagini della fotografa Giovanna Del Magro.

Il programma della 418esima edizione della Fiera di San Martino prevede anche le esposizioni di modellismo navale e di acquerelli (inaugurazione sabato alle ore 11.30) allestite al Centro Ricreativo Aps in Piazza don Rino Villa, dove ci sarà anche una vendita di birre artigianali e il gioco del toro meccanico, il festival della Valtellina ‘Mastersciatt’ (per tutti e tre i giorni in Largo Pertini), la presentazione del libro ‘Che teatar la curt’, a cura della Compagnia dialettale inverunese (sabato alle 21 in sala ‘Virga’), ‘Animali nel parco’ (sabato, domenica e lunedì dalle ore 10 alle ore 18 in largo Pertini) e domenica alle ore 15.30, in piazza san Martino, attrazione per i bambini e le bambine ‘Un palombaro in piazza?’.

