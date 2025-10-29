"Commemorare significa ricordare"

Sara Bettinelli: “La memoria non è un atto formale, ma un impegno quotidiano per la libertà e la democrazia”.

Una cerimonia solenne, densa di significato e memoria, quella che si è svolta ieri al Cimitero Maggiore di Milano – Campo della Gloria, dove riposano partigiani e militari che hanno sacrificato la vita per liberare l’Italia dal nazifascismo.

Alla commemorazione ha partecipato anche Sara Bettinelli, Consigliera delegata della Città metropolitana di Milano, che nel suo intervento ha voluto sottolineare il valore universale e attuale dell’antifascismo come fondamento della nostra democrazia.

“Commemorare non è mai scontato – ha dichiarato Bettinelli – significa ricordare, onorare, ma anche testimoniare e impegnarsi per costruire un futuro migliore, nel solco della Costituzione e dei valori di libertà e giustizia. La memoria non può restare solo un ricordo: deve tradursi in azioni concrete, nel nostro agire politico e quotidiano”.

Nel suo discorso, Bettinelli ha richiamato l’attenzione soprattutto dei più giovani, invitandoli a non considerare la libertà un bene scontato, ma un’eredità da difendere e custodire ogni giorno:

“I ragazzi di oggi vivono in un Paese libero, ma rischiano di perdere valori fondamentali se restano indifferenti. Non serve un fucile, oggi: serve coraggio morale, la capacità di scegliere, di esporsi, di difendere con gesti concreti la libertà conquistata da altri”.

Un messaggio forte e attuale, in un momento storico in cui – ha ricordato la Consigliera – “la cronaca quotidiana ci mostra come barbarie e sopraffazione siano purtroppo ancora diffuse nel mondo”. Il Campo della Gloria, simbolo della Milano resistente e della memoria collettiva, è diventato così ancora una volta luogo di riflessione e responsabilità civica.

“La Storia è fatta di grandi eventi, ma anche di piccole azioni individuali – ha concluso Bettinelli –. Ognuno di noi può fare la differenza, oggi come allora. Non siamo spettatori, ma protagonisti del presente e del futuro che vogliamo costruire, insieme, nel nome della libertà e della democrazia”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!