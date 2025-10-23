Si riduce il rischio idraulico

"Un'efficace gestione delle acque meteoriche per migliorare, al contempo, la fruibilità e la sicurezza di via San Rocco in un'ottica di rigenerazione urbana"

La zona è sprovvista di rete fognaria e gestione delle acque. Per la porzione di terreno di via San Rocco l'amministrazione comunale di messo che l’Amministrazione Comunale di Vanzaghello ha così deciso di mettere in pista un intervento volto a ridurre il rischio idraulico "attraverso - si legge- un'efficace gestione delle acque meteoriche per migliorare, al contempo, la fruibilità e la sicurezza di via San Rocco in un'ottica di rigenerazione urbana". Per l'operazione la giunta retta dal sindaco Arconte Gatti ha deciso di presentare una domanda di contributo nell'ambito del "Fondo per il finanziamento delle azioni dei comuni metropolitani funzionali all'attuazione degli obiettivi del piano strategico triennale del territorio metropolitano".

